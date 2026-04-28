Ex-jogadores da dupla BaVi estão entre os artilheiros do Brasil em atividade

A lista de jogadores brasileiros em atividade com mais gols no futebol reúne grandes nomes do esporte e, entre eles, ex-atletas da dupla BaVi ganham destaque. O líder do ranking, inclusive, foi formado nas divisões de base do Esporte Clube Vitória, enquanto outros três nomes com passagem pelo Esporte Clube Bahia também aparecem na relação — um deles, inclusive, já vestiu as duas camisas.

O atacante Hulk é o jogador brasileiro em atividade com mais gols, estando à frente de Neymar, principal craque do futebol brasileiro nos últimos anos. Formado na base do Vitória, Hulk teve passagens marcantes por clubes como Porto e Zenit, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 pela Seleção Brasileira. Atualmente no Clube Atlético Mineiro, o jogador soma 456 gols em 934 jogos ao longo da carreira.

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Seis posições abaixo aparece Léo Gamalho, que defendeu tanto o Bahia quanto o Vitória. O centroavante acumula 252 gols em 641 partidas e aparece à frente de Roberto Firmino, outro nome de destaque do futebol brasileiro nos últimos anos.

Na sequência, surgem Anderson Talisca e Gilberto, ambos ex-jogadores do Bahia. Talisca, revelado pelo clube, é um dos chamados “Pivetes de Aço”, enquanto Gilberto se consolidou como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio. Os dois ocupam a 9ª e a 10ª posições do ranking, com 220 e 211 gols, em 467 e 609 jogos disputados, respectivamente.

*Confira a lista completa:

456 gols — Hulk (934 jogos)

454 gols — Neymar (757 jogos)

288 gols — Nenê (1065 jogos)

272 gols — Gabigol (611 jogos)

254 gols — Bergson (462 jogos)

252 gols — Léo Gamalho (641 jogos)

251 gols — Romarinho (643 jogos)

228 gols — Roberto Firmino (719 jogos)

220 gols — Anderson Talisca (467 jogos)

211 gols — Gilberto (609 jogos)

197 gols — Pedro (428 jogos)

*Os dados são do Superscore, aplicativo de resultados, inteligência esportiva e estatísticas.