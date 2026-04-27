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Maior artilheiro da Fonte Nova pelo Bahia vive pior jejum da carreira
Ídolo do Bahia e protagonista em títulos, Gilberto vive tempos difíceis
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Maior artilheiro da Arena Fonte Nova pelo Bahia, Gilberto ainda não marcou com a camisa do Londrina e vive um dos maiores jejuns de gols da carreira nesta temporada. O centroavante não balança as redes desde julho do ano passado, na época em que ainda defendia as cores do Juventude.
O atacante de 36 anos fez dois gols em vitória sobre o Sport, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2025. Desde então, foram 27 jogos e uma assistência, mas nenhum tento sequer marcado — um jejum que já dura nove meses. O atacante foi titular em apenas três dos 12 jogos neste ano.
Londrina em crise
Fora da Primeira Divisão pela primeira vez desde que deixou o Santa Cruz, em 2010, Gilberto assinou com o Londrina nesta temporada e disputa a Série B do Brasileiro. Apesar das expectativas criadas, o clube paranaense está na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos somados em seis partidas.
O Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Londrina é gerenciada pela Squadra Sports, conglomerado brasileiro de clubes cujo dono é Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia.
Neste ano, a equipe chegou à final do Campeonato Paranaense após eliminar o Athletico na fase anterior, mas amargou o vice-campeonato para o Operário, com derrota nos pênaltis na grande decisão.
A má fase dentro de campo fez a equipe se movimentar na última janela de transferências, e um dos dispensados do elenco foi o atacante Vitor Jacaré, que defendeu o Bahia em 2022 e 2023.
A marca de nove meses sem fazer gol é a segunda pior da carreira de Gilberto. Anteriormente, entre 2015 e 2016, o centroavante chegou a ficar mais de um ano sem balançar as redes em 17 jogos disputados por Chicago Fire (EUA) e São Paulo — número de partidas inferior ao jejum atual.
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Artilheiro
Nos tempos de Arena Fonte Nova, a relação com a rede era diferente. O jogador é o maior artilheiro do estádio desde a sua inauguração em 2013, com 30 tentos marcados entre 2018 e 2021.
Números das quatro temporadas de Gilberto pelo Bahia
- 2021 - 26 gols em 56 jogos
- 2020 - 19 gols em 50 jogos
- 2019 - 29 gols em 28 jogos
- 2018 - 9 gols em 25 jogos
Além dos títulos do Campeonato Baiano de 2019 e 2020, o jogador também foi protagonista do tetra da Copa do Nordeste, conquistado em 2021, com gol marcado na final sobre o Ceará, na Arena Castelão.
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