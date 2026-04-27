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QUEREM LEVAR!

Luciano Juba é o jogador mais desejado pela torcida do Flamengo, diz pesquisa

Lateral é o segundo mais desejado por torcedores de times da da Série A

Marina Branco
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Luciano Juba pelo Bahia
Luciano Juba pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Se dependesse da torcida do Flamengo, Luciano Juba não vestiria mais a camisa do Bahia. Dias depois das equipes se enfrentarem no último dia 19, um levantamento inédito colocou o lateral-esquerdo tricolor como o jogador mais desejado pelos rubro-negros entre atletas do Brasileirão inteiro.

A pesquisa, realizada pelo Bolavip Brasil em parceria com o Reddit, perguntou diretamente a torcedores: "Se você pudesse contratar apenas um jogador de outro time do Brasileirão, quem seria?". E, entre os flamenguistas, o nome mais citado foi o de Luciano Juba.

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O resultado não é por acaso. Além da fase sólida no Bahia, Luciano Juba também aparece como solução para uma carência identificada pela própria torcida do Flamengo, a lateral esquerda.

Outros nomes da posição, como Juninho Capixaba (Bragantino) e Joaquín Piquerez (Palmeiras), também foram lembrados, mas foi o jogador do Esquadrão quem concentrou as menções entre os rubro-negros.

O Flamengo conta com Alex Sandro como titular da posição e Ayrton Lucas como opção no banco de reservas. O titular, inclusive, tem sido convocado para a Seleção Brasileira e deve estar na Copa do Mundo. Juba foi convocado uma vez no ano passado.

Terceiro mais desejado

No recorte geral da pesquisa, Luciano Juba aparece entre os jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro. Ele ocupa a segunda colocação, empatado com Arrascaeta, ambos com 12,2% das menções.

Há, no entanto, um detalhe que chama atenção. Enquanto o uruguaio foi lembrado por torcedores de diferentes clubes, todas as citações a Juba tiveram o Flamengo como destino.

Veja o ranking completo:

  1. Danilo (Botafogo) - 26,6%
  2. Luciano Juba (Bahia) - 12,2%
  3. Arrascaeta (Flamengo) - 12,2%
  4. Vitor Roque (Palmeiras) - 11,6%
  5. Jhon Arias (Palmeiras) - 9,2%
  6. Kaio Jorge (Cruzeiro) - 6,1%
  7. Alexander Barboza (Botafogo) - 4%
  8. Lucho Acosta (Fluminense) - 2,4%
  9. Fábio (Fluminense) - 1,7%
  10. Pedro (Flamengo) - 1,7%

Critérios

O estudo reuniu respostas de comunidades brasileiras no Reddit que somam cerca de 245 mil membros, com interações coletadas entre os dias 13 e 20 de abril. Ao todo, 26 jogadores diferentes foram mencionados.

Além do desempenho em campo, a pesquisa identificou padrões nas escolhas dos torcedores. Entre eles, a saudade de jogadores que já passaram pelos clubes, caso de Danilo, muito citado por palmeirenses e, principalmente, a necessidade de reforçar posições consideradas frágeis.

Nesse cenário, Luciano Juba se encaixa perfeitamente, vivendo boa fase, com números consistentes e atuando em uma posição que gera insatisfação entre os flamenguistas.

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Tags:

Esporte Clube Bahia flamengo Luciano Juba

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