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DESFALQUES

Remendado? Coritiba perde peças essenciais para enfrentar o Vitória

Time paranaense é o próximo adversário do Leão no Brasileirão

João Grassi
Por

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Jacy
Jacy - Foto: Gustavo Oliveira | Coritiba

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Coritiba perdeu três peças importantes para a partida do próximo sábado, 2 de maio. Breno Lopes, Bruno Melo e Jacy serão desfalques para o time paranaense, atual 6º colocado do Brasileirão.

Enquanto o lateral-esquerdo e o zagueiro foram expulsos na derrota diante do Grêmio, o atacante que foi alvo do Vitória recebeu o terceiro cartão amarelo. O trio terá que cumprir suspensão automática e por isso fica de fora do jogo contra o Leão.

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Vale lembrar que Bruno, Breno e Jacy são titulares absolutos na equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra. Eles participaram de 12 dos 13 compromissos do Coxa na competição nacional.

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Vitória x Coritiba

O Vitória recebe o Coritiba no sábado, às 18h30, no Barradão. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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