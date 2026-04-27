Bahia engata três jogos sem triunfo pela primeira vez no ano

O Esporte Clube Bahia vive sua pior sequência sem vitórias na temporada de 2026. Após o empate por 2 a 2 contra o Santos, no último sábado, 25, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão chegou ao terceiro jogo consecutivo sem triunfo — a maior marca negativa do ano até aqui.

Confira:

Bahia 2 x 2 Santos – Campeonato Brasileiro

Bahia 1 x 3 Remo – Copa do Brasil

Flamengo 2 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro

Na última quarta-feira, 22, após a derrota para o Remo no jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni, antes mesmo do novo tropeço diante do Santos, já havia afirmado que a fase atual era a mais complicada desde o drama vivido contra o rebaixamento em 2023, ainda que em 2026 o clube já tenha sido eliminado de forma vexatória na Libertadores.

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É o momento mais complicado pós-Atlético-MG em 2023 Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Nós não havíamos perdido dois jogos seguidos no ano, vamos entrar em maio, e hoje nos encontramos em um momento difícil. Estamos só em duas competições, precisávamos dar uma resposta, e hoje nós falhamos conosco e com o torcedor. É extremamente triste”, afirmou o treinador na ocasião.

O discurso do treinador, inclusive, faz ainda mais sentido ao ampliar o recorte da análise, uma vez que o Bahia venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos — contra o Mirassol —, acumulando três derrotas em casa e sofrendo dez gols no período.

Antes da atual marca de três jogos sem vencer, o maior jejum do Bahia em 2026 havia sido de duas partidas, em duas ocasiões, quando empatou com o Jacuipense e perdeu para o O’Higgins, além dos empates contra Fluminense e Juazeirense.

No próximo domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), caso não vença o São Paulo, o Bahia igualará a pior marca da temporada passada, quando ficou quatro jogos sem triunfo na sequência contra Fluminense, Cruzeiro, Ceará e Vasco.