Sanabria soma só 22 minutos no Bahia desde o gol contra o Mirassol

O atacante Mateo Sanabria, autor do gol que garantiu o último triunfo azul, vermelho e branco na temporada, diante do Mirassol, no dia 11 de abril, vive um cenário de baixa minutagem no Esporte Clube Bahia ao longo de 2026.

Após ser decisivo naquele jogo, o argentino teve participação limitada nas partidas mais recentes. Contra o Flamengo, no dia 19, atuou por apenas cinco minutos. Já diante do Remo, na última quarta-feira, 22, esteve em campo por 17 minutos. No duelo contra o Santos, neste sábado, 25, sequer foi utilizado. Dessa forma, somou apenas 22 minutos desde então.

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Apesar de ser considerado peça importante na rotação do elenco, o atacante sofre minutagem discreta ao longo do ano: são 12 jogos disputados e apenas 284 minutos em campo, o equivalente a pouco mais de três partidas completas. Ainda assim, ele contribuiu com dois gols e três assistências.

A redução de espaço no elenco se relaciona a fatores físicos e táticos, conforme revelado por Rogério Ceni. Após o triunfo sobre o Mirassol, o técnico explicou que o jogador ainda não estava em plenas condições físicas naquele momento.

“Ele [Sanabria] ainda não está 100% fisicamente. No treinamento, teve um incômodo no joelho e precisou ficar mais uma semana tratando”, afirmou o treinador, pregando cautela em razão de um problema no tendão do joelho, que havia tirado o atacante de combate nas partidas anteriores, contra Athletico e Palmeiras. O treinador também deu a entender que, para além do condicionamento físico, a pouca minutagem do atleta está atrelada a questões táticas.

“Menino especial, talento, um contra um. Ainda precisa de mais desenvolvimento na parte tática. Sei que já faz tempo que está aqui. Mas assim como tem facilidade com o drible, tem mais dificuldade em lembrar da parte tática no momento em que o batimento está mais acelerado Rogério Ceni - técnico do Bahia

A avaliação do treinador reforça que a adaptação ao modelo de jogo também pesa na utilização do atleta, além da condição física.

Sanabria, inclusive, teve sua preparação afetada por um problema mais sério na temporada anterior. Em outubro de 2025, durante partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo, o que o afastou dos gramados por cerca de três meses.

Recuperado, ele foi liberado pelo departamento médico apenas em fevereiro de 2026, estreando na temporada contra o Fluminense e iniciando seu processo de retorno gradual ao ritmo de jogo.