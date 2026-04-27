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ELENCO

Sanabria soma só 22 minutos no Bahia desde o gol contra o Mirassol

Mesmo após marcar gol decisivo contra o Mirassol, atacante argentino perdeu espaço e tem baixa utilização no elenco do Bahia

Téo Mazzoni
Por

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Atacante argentino viu minutagem cair após gol decisivo contra o Mirassol
Atacante argentino viu minutagem cair após gol decisivo contra o Mirassol - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Mateo Sanabria, autor do gol que garantiu o último triunfo azul, vermelho e branco na temporada, diante do Mirassol, no dia 11 de abril, vive um cenário de baixa minutagem no Esporte Clube Bahia ao longo de 2026.

Após ser decisivo naquele jogo, o argentino teve participação limitada nas partidas mais recentes. Contra o Flamengo, no dia 19, atuou por apenas cinco minutos. Já diante do Remo, na última quarta-feira, 22, esteve em campo por 17 minutos. No duelo contra o Santos, neste sábado, 25, sequer foi utilizado. Dessa forma, somou apenas 22 minutos desde então.

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Apesar de ser considerado peça importante na rotação do elenco, o atacante sofre minutagem discreta ao longo do ano: são 12 jogos disputados e apenas 284 minutos em campo, o equivalente a pouco mais de três partidas completas. Ainda assim, ele contribuiu com dois gols e três assistências.

A redução de espaço no elenco se relaciona a fatores físicos e táticos, conforme revelado por Rogério Ceni. Após o triunfo sobre o Mirassol, o técnico explicou que o jogador ainda não estava em plenas condições físicas naquele momento.

Ele [Sanabria] ainda não está 100% fisicamente. No treinamento, teve um incômodo no joelho e precisou ficar mais uma semana tratando”, afirmou o treinador, pregando cautela em razão de um problema no tendão do joelho, que havia tirado o atacante de combate nas partidas anteriores, contra Athletico e Palmeiras. O treinador também deu a entender que, para além do condicionamento físico, a pouca minutagem do atleta está atrelada a questões táticas.

“Menino especial, talento, um contra um. Ainda precisa de mais desenvolvimento na parte tática. Sei que já faz tempo que está aqui. Mas assim como tem facilidade com o drible, tem mais dificuldade em lembrar da parte tática no momento em que o batimento está mais acelerado
Rogério Ceni - técnico do Bahia

A avaliação do treinador reforça que a adaptação ao modelo de jogo também pesa na utilização do atleta, além da condição física.

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Sanabria, inclusive, teve sua preparação afetada por um problema mais sério na temporada anterior. Em outubro de 2025, durante partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo, o que o afastou dos gramados por cerca de três meses.

Recuperado, ele foi liberado pelo departamento médico apenas em fevereiro de 2026, estreando na temporada contra o Fluminense e iniciando seu processo de retorno gradual ao ritmo de jogo.

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Tags:

EC Bahia Esporte Clube Bahia Mateo Sanabria

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