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Bahia aparece em ranking que define vagas para Copa do Mundo de Clubes

Lista mede o desempenho dos clubes no cilco da temporada 2025 até 2028

Lucas Vilas Boas
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Everton Ribeiro, camisa 10 e capitão do Bahia
Everton Ribeiro, camisa 10 e capitão do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia apareceu no novo ranking da Fifa que vai definir os classificados para a Copa do Mundo de Clubes 2029. A lista foi lançada nesta semana pela entidade em nova plataforma feita para os torcedores acompanharem em tempo real a definição das classificações ao torneio.

Os clubes que forem campeões continentais, assim como Flamengo e PSG fizeram no ano passado, estarão garantidos no torneio. O clube carioca, inclusive, é o segundo colocado no ranking da Conmebol com 51 pontos, apenas atrás do Palmeiras, que tem 53. A LDU, do Equador, é a terceira colocada com 44 pontos.

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O Bahia aparece na 24ª posição no ranking sul-americano, na frente de clubes como Corinthians (26º), Cruzeiro (38º), Mirassol (41º) e Fluminense (43º). No Brasil, o São Paulo (6º), Botafogo (10º), Internacional (15º) e Fortaleza (18º) estão à frente do Tricolor.

Como funciona?

A classificação leva em conta o desempenho das equipes na Libertadores de 2025 a 2028, e garante pontuações para cada vitória e empate em competições internacionais.

Os clubes também garantem pontos ao avançar de fase, e, por causa disso, o Fortaleza aparece acima do Bahia no ranking. O Leão do Picí avançou às oitavas de final na Libertadores do ano passado, enquanto o Esquadrão parou na fase de grupos.

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Se a Fifa manter a mesma divisão de vagas do Mundial de 2025 na Copa do Mundo de Clubes 2029, a América do Sul terá seis representantes no torneio. A princípio, serão quatro campeões da Libertadores e dois classificados via ranking. Caso uma mesma equipe vença duas ou mais edições da competição continental, o número de vagas é compensada na mesma medida.

Vale lembrar que o país-sede também garante uma vaga exclusiva. Como o Brasil é um dos canditados, o número de brasileiros na competição pode aumentar.

Top 10 de clubes do ranking da Conmebol

  • Palmeiras (Brasil) - 53 pontos;
  • Flamengo (Brasil - já classificado) - 51;
  • LDU (Equador) - 44;
  • Racing (Argentina) - 35;
  • Estudiantes (Argentina) - 35;
  • São Paulo (Brasil) - 25;
  • Vélez Sarsfield (Argentina) - 24;
  • Peñarol (Uruguai) - 24;
  • River Plate (Argentina) - 23;
  • Botafogo (Brasil) - 21.

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Tags:

Copa do Mundo de Clubes Esporte Clube Bahia FIFA

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