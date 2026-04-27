R$ 32 MILHÕES
Zagueiro mais caro da história do Bahia desce para time sub-20
O zagueiro Luiz Gustavo foi comprado em 2025 e só defendeu o time principal em cinco jogos pelo Baianão
A contratação mais cara do Bahia em 2025 ainda não entrou em campo na Série A - e mais que isso, está prestes a mudar de categoria. Comprado por cerca de R$ 32 milhões, o zagueiro Luiz Gustavo segue sem espaço no elenco principal e passou a atuar pelo time sub-20 para manter ritmo de jogo.
Aos 20 anos, o defensor vive um cenário curioso. Alvo de um investimento altíssimo e com contrato longo até 2030, ele mal foi utilizado desde que chegou ao clube, ficando parado ainda que tenha sido muito desejado.
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Luiz Gustavo foi contratado em agosto de 2025, após fazer apenas cinco partidas pelo Vasco na Série A. Desde então, não conseguiu se firmar no elenco comandado por Rogério Ceni, e não estreou pelo Brasileirão.
Na reta final da última temporada, passou quatro meses no banco de reservas, ficando atrás inclusive de improvisações no setor defensivo. Em 2026, o mesmo cenário se seguiu, em que apesar de ter disputado cinco partidas como titular no Campeonato Baiano, não conseguiu oportunidades na Série A.
Os números refletem a falta de espaço. Até então, foram 27 jogos no banco sem ser utilizado, sendo 19 deles pela Série A, e essas cinco partidas disputadas no Baianão, marcando uma temporada vazia para o jogador.
Disputa interna
Mesmo com a sequência de lesões na zaga ao longo da temporada, Luiz Gustavo não conseguiu ganhar protagonismo. Em determinado momento, chegou a figurar como quinta opção entre os zagueiros relacionados, superando Marcos Victor na hierarquia, mas sem sequer ir ao banco em algumas partidas.
Com o retorno dos titulares, o cenário ficou ainda mais complicado, empurrando o defensor para o fim da fila. Assim, sem espaço no profissional, a comissão técnica optou por utilizar o zagueiro no sub-20, para que ele não perdesse ritmo de jogo.
Luiz Gustavo no sub-20
Desde então, Luiz Gustavo já atuou contra o Palmeiras e foi titular no Ba-Vi disputado no último domingo, 26, no CT Evaristo de Macedo. Diante do time paulista, foi substituído no intervalo após o Bahia sofrer quatro gols no primeiro tempo, e no clássico contra o Vitória, permaneceu em campo durante os 90 minutos.
Na última partida, inclusive, jogou ao lado de Dell e Kauê Furquim, ambos utilizados algumas vezes no time principal. A tendência é que ele siga sendo utilizado na base, inclusive no duelo contra o Flamengo, pela nona rodada do Brasileirão sub-20.
Trio milionário na base
O caso de Luiz Gustavo não é isolado. No empate em 1 a 1 contra o Vitória pelo sub-20, o Bahia utilizou um trio de jogadores que, juntos, custaram cerca de R$ 58 milhões.
Além do zagueiro, também estiveram em campo Kauê Furquim (R$ 14 milhões) e David Martins (R$ 12 milhões), promessas que receberam altos investimentos, mas ainda não encontraram seus espaços no time principal.
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