Zagueiro mais caro da história do Bahia desce para time sub-20

A contratação mais cara do Bahia em 2025 ainda não entrou em campo na Série A - e mais que isso, está prestes a mudar de categoria. Comprado por cerca de R$ 32 milhões, o zagueiro Luiz Gustavo segue sem espaço no elenco principal e passou a atuar pelo time sub-20 para manter ritmo de jogo.

Aos 20 anos, o defensor vive um cenário curioso. Alvo de um investimento altíssimo e com contrato longo até 2030, ele mal foi utilizado desde que chegou ao clube, ficando parado ainda que tenha sido muito desejado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Luiz Gustavo foi contratado em agosto de 2025, após fazer apenas cinco partidas pelo Vasco na Série A. Desde então, não conseguiu se firmar no elenco comandado por Rogério Ceni, e não estreou pelo Brasileirão.

Na reta final da última temporada, passou quatro meses no banco de reservas, ficando atrás inclusive de improvisações no setor defensivo. Em 2026, o mesmo cenário se seguiu, em que apesar de ter disputado cinco partidas como titular no Campeonato Baiano, não conseguiu oportunidades na Série A.

Os números refletem a falta de espaço. Até então, foram 27 jogos no banco sem ser utilizado, sendo 19 deles pela Série A, e essas cinco partidas disputadas no Baianão, marcando uma temporada vazia para o jogador.

Disputa interna

Mesmo com a sequência de lesões na zaga ao longo da temporada, Luiz Gustavo não conseguiu ganhar protagonismo. Em determinado momento, chegou a figurar como quinta opção entre os zagueiros relacionados, superando Marcos Victor na hierarquia, mas sem sequer ir ao banco em algumas partidas.

Com o retorno dos titulares, o cenário ficou ainda mais complicado, empurrando o defensor para o fim da fila. Assim, sem espaço no profissional, a comissão técnica optou por utilizar o zagueiro no sub-20, para que ele não perdesse ritmo de jogo.

Luiz Gustavo no sub-20

Desde então, Luiz Gustavo já atuou contra o Palmeiras e foi titular no Ba-Vi disputado no último domingo, 26, no CT Evaristo de Macedo. Diante do time paulista, foi substituído no intervalo após o Bahia sofrer quatro gols no primeiro tempo, e no clássico contra o Vitória, permaneceu em campo durante os 90 minutos.

Na última partida, inclusive, jogou ao lado de Dell e Kauê Furquim, ambos utilizados algumas vezes no time principal. A tendência é que ele siga sendo utilizado na base, inclusive no duelo contra o Flamengo, pela nona rodada do Brasileirão sub-20.

Trio milionário na base

O caso de Luiz Gustavo não é isolado. No empate em 1 a 1 contra o Vitória pelo sub-20, o Bahia utilizou um trio de jogadores que, juntos, custaram cerca de R$ 58 milhões.

Além do zagueiro, também estiveram em campo Kauê Furquim (R$ 14 milhões) e David Martins (R$ 12 milhões), promessas que receberam altos investimentos, mas ainda não encontraram seus espaços no time principal.