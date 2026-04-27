Vitória vai poupar jogadores na Copa do Nordeste? Saiba decisão

Após a polêmica derrota por 3 a 1 diante do Athletico, pela rodada 13 do Brasileirão, o Esporte Clube Vitória muda o foco para a Copa do Nordeste. Em busca de se classificar para as quartas de final como líder do Grupo A, o Leão vai utilizar força máxima contra o Confiança.

Em entrevista coletiva na Arena da Baixada, neste domingo, 26, o técnico Jair Ventura afirmou que o Vitória vai utilizar seus principais jogadores no próximo compromisso na competição regional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Vitória quer a classificação, o título [da Copa do Nordeste], vamos ter que ir com força máxima. Quem estiver em melhores condições vai jogar para buscar a classificação, vencer fora. Nosso adversário [Confiança] também briga. A gente quer decidir a próxima fase com nossa torcida".

Para não depender de outros resultados, o Rubro-Negro precisa vencer o Confiança para garantir a primeira colocação de sua chave. A campanha até então é de três vitórias e uma derrota, com nove pontos conquistados e saldo positivo de seis gols.

Próximo compromisso

Com força máxima, o Vitória enfrenta o Confiança na próxima quarta-feira, 29, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela fase de grupos do Nordestão.