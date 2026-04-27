Veja os craques que podem ficar de fora da Copa do Mundo por lesão

A pouco mais de um mês para a Copa do Mundo de 2026, a ansiedade pela lista de craques presentes no Mundial é cada vez maior - mas muitos nomes gigantes do futebol podem ficar de fora.

A lista de jogadores lesionados às vésperas da Copa segue aumentando, e já reúne algumas das principais estrelas do futebol mundial.

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O caso mais recente é o de Luka Modric, meia croata que fraturou a maçã do rosto durante o clássico entre Milan e Juventus e está fora do restante da temporada europeia, entrando de vez no grupo que acende o alerta para o Mundial.

Modric sofreu a fratura no osso zigomático esquerdo, popularmente conhecido como maçã do rosto, depois de um choque no segundo tempo da partida. Agora, ele precisará passar por cirurgia e não volta a jogar pelo clube nesta temporada.

O croata se junta a uma lista pesada, que inclui nomes como Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Arda Güler, todos com problemas físicos em momento decisivo do calendário.

Brasil é um dos mais afetados

Entre os países impactados, o Brasil aparece como um dos mais prejudicados pela sequência de lesões. São quatro jogadores na lista que começa com Estêvão, que tem uma lesão muscular de grau quatro na posterior da coxa direita.

Já Éder Militão sofre com uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto Raphinha lesionou o bíceps femoral da coxa direita e Alisson teve lesão muscular na coxa direita.

O caso mais grave é o de Estêvão, que pode ficar fora da Copa. Já Militão também deve perder o restante da temporada, enquanto Raphinha e Alisson ainda têm previsão de retorno antes do fim do calendário europeu.

Veja os craques lesionados:

Lamine Yamal (Espanha) - lesão no tendão da coxa esquerda

Kylian Mbappé (França) - sobrecarga e distensão muscular na coxa esquerda

Luka Modric (Croácia) - fratura na maçã do rosto

Estêvão (Brasil) - lesão muscular grau quatro

Éder Militão (Brasil) - lesão no bíceps femoral

Raphinha (Brasil) - lesão muscular na coxa

Alisson (Brasil) - lesão muscular na coxa

Rodri (Espanha) - lesão na virilha

Arda Güler (Turquia) - lesão no bíceps femoral

Rúben Dias (Portugal) - lesão no tornozelo

Cristian Romero (Argentina) - ruptura parcial do ligamento do joelho

Quem ainda pode voltar

Apesar do cenário preocupante, parte dos atletas ainda pode retornar antes do fim da temporada e chegar à Copa em condições de jogo.

Mbappé tem previsão de retorno em cerca de duas semanas, enquanto Alisson pode voltar já no próximo compromisso de seu clube. Raphinha é esperado para o clássico contra o Real Madrid, em maio, e Rodri e Rúben Dias devem retornar no início do mês.

Por outro lado, nomes como Modric, Estêvão e Militão já estão fora do restante da temporada europeia, o que aumenta a incerteza sobre o ritmo competitivo com que chegarão ao Mundial.

Com apenas 45 dias até o início da Copa, a sequência de lesões levanta um alerta generalizado. Em um calendário cada vez mais apertado, seleções lidam com a incerteza de seus principais jogadores justamente no momento mais decisivo, desenhando uma Copa que pode surpreender até mesmo nas escalações.