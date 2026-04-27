Vampeta é polêmico sobre Brasil na Copa do Mundo: "Não quero que ganhe"

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Vampeta surpreendeu a torcida brasileira ao afirmar que não torce pelo sucesso do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A declaração, dada à rádio Jovem Pan, dividiu opiniões, surgindo em um pré-Mundial onde o Brasil não é favorito.

Sem rodeios, Vampeta explicou o motivo por trás da torcida contra a própria seleção: "Eu seco a Seleção Brasileira mesmo. Não quero que ganhe a Copa de 2026. Se ganhar, a minha geração será esquecida, como estão os que ganharam o tetra".

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O ex-jogador ainda comparou o cenário atual com o de outras gerações campeãs, citando, por exemplo, o grupo de 1994. Segundo ele, a falta de títulos recentes mantém os nomes do pentacampeonato de 2002 em evidência no imaginário do torcedor brasileiro.

"Para mim, está ótimo assim, sem hexa. Quero mais é continuar fazendo publicidade. Tem que chamar a gente mesmo, ninguém ganhou nada depois. E esta Seleção não passa confiança", completou.

Preparação para a Copa

Enquanto a polêmica ganha força fora de campo, a Seleção Brasileira segue sua preparação para o Mundial. A Confederação Brasileira de Futebol já definiu que a convocação oficial será realizada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista com 26 jogadores, em meio a expectativas e dúvidas, especialmente sobre a condição física de alguns atletas, como o jovem Estêvão, que sofreu lesão recente e pode ficar fora da competição.

Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciam a preparação final.

Caminho até a estreia

Antes da Copa, o Brasil ainda fará amistosos contra Panamá e Egito, já em solo norte-americano. A estreia no torneio está marcada para o dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.