Joia de R$ 600 milhões do Bahia amarga sequência sem jogos

A expectativa criada em torno de Dell no início da temporada fazia parecer que o Esporte Clube Bahia tinha em mãos um ativo pronto para valorização imediata. No entanto, o cenário atual indica um movimento mais conservador — quase como o de um investidor que, diante de um ativo promissor, opta por mantê-lo parado, sem explorar todo o seu potencial de crescimento. Aos 17 anos, o atacante vive um período de baixa utilização no elenco principal comandado por Rogério Ceni.

Minutagem baixa expõe “ativo subaproveitado”

Os números ajudam a ilustrar esse “capital subaproveitado”. Nas principais competições da temporada — Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil —, o Haaland do Sertão soma apenas 83 minutos em campo, o que não chega a completar uma partida inteira. O dado contrasta com o discurso do treinador, que chegou a afirmar que a base seria o “maior reforço” do ano, com o jovem figurando entre os nomes com tendência a ganhar espaço.

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A ausência recente reforça essa leitura. Nos últimos quatro jogos do Esquadrão, o “Pivete de Aço” não foi utilizado e chegou a ser cortado da lista de relacionados diante do Santos. Sua última aparição aconteceu contra o Palmeiras, quando entrou apenas nos minutos finais. Antes disso, teve uma participação mais consistente diante do Internacional, atuando por 31 minutos. Desde então, o ativo segue “em baixa rotação” no portfólio do time principal.

Do auge ao banco: destaque não virou sequência

Curiosamente, esse momento de menor protagonismo sucede um período de valorização acelerada. Dell foi um dos grandes destaques do Campeonato Baiano, eleito o craque da competição e colocado no radar como destaque na temporada. Ainda assim, o retorno prático em minutos dentro de campo não acompanhou essa valorização inicial, como se o ativo tivesse atingido um pico de visibilidade sem a devida continuidade na sua exploração.

Internamente, porém, o Bahia trata o jogador como peça estratégica de longo prazo. Com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 a R$ 640 milhões), Dell é visto como um dos patrimônios mais valiosos do clube. Não por acaso, integra o Individual Development Performance (IDP), programa que monitora desde o desempenho esportivo até hábitos cotidianos, como sono, alimentação e comportamento — uma espécie de “gestão de ativos” aplicada ao futebol.

Em fevereiro, o portal A TARDE soube que o atacante estava entre os nomes “abraçados” por Rogério Ceni, com perspectiva de maior utilização ao longo da temporada. Na prática, porém, esse investimento ainda não se traduziu em retorno esportivo imediato: desde então, foram apenas três participações em jogos de maior relevância — contra O’Higgins, Internacional e Palmeiras — sempre com minutagem reduzida.

Estratégia ou desperdício de potencial?

Sem espaço no time principal, Dell voltou a ser presença constante no Sub-20, mas sem repetir o mesmo impacto de antes. No último domingo, 26, esteve em campo no BaVi da categoria, que terminou empatado em 1 a 1, e desperdiçou uma chance clara diante do goleiro do Vitória — lance que, em outro momento, possivelmente “se converteria em lucro”, balançando as redes.

Os números reforçam a oscilação. Na atual edição do Brasileirão Sub-20, o atacante disputou quatro partidas e marcou apenas um gol. Em 2025, por outro lado, havia sido mais eficiente, com três gols em cinco jogos — um desempenho que indicava alta valorização e projeção crescente.

Diante desse cenário, se no início da temporada a torcida tricolor projetava Dell como presença constante no time principal do Bahia, acumulando minutos para acelerar sua evolução, a condução de Rogério Ceni indica uma estratégia diferente.

O treinador parece tratar a joia como um ativo de longo prazo, adotando cautela e evitando uma exposição maior, como um investidor que prefere manter seu patrimônio aplicado de forma conservadora. Ainda assim, a opção por deixar esse “capital” em baixa rotação levanta o debate sobre até que ponto não se perde a oportunidade de potencializar um dos bens mais valiosos do Esquadrão.

Relembre os números e conquistas de Dell em 2026: