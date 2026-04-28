Jogo de seis pontos: São Paulo poupa titulares na Sula visando o Bahia

Próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira, 28, diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana. Apesar do peso do confronto, o tricolor paulista parece ter identificado o duelo contra o Esquadrão como o mais importante desta sequência, já que poupou uma série de titulares para o jogo no torneio continental.

Os atletas Lucas Ramon, Enzo Dias, Rafael Toloi, Danielzinho, Arthur, Luciano e Jonathan Calleri não viajaram com o restante da delegação, a fim de estarem em plenas condições para o “duelo de seis pontos” pelo G-4 da Série A do Brasileirão, diante do Bahia, neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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Portanto, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado, ex-Bahia, não contará com sete atletas considerados titulares no duelo da Sul-Americana. Os únicos remanescentes da formação considerada “ideal” são Rafael, Sabino, Alan Franco e Bobadilla.

Confira os titulares poupados pelo São Paulo:

Laterais : Lucas Ramon e Enzo Díaz

: Lucas Ramon e Enzo Díaz Zagueiro : Rafael Tolói

: Rafael Tolói Meia : Danielzinho

: Danielzinho Atacantes : Artur, Luciano e Calleri

Atualmente, apenas dois pontos separam Bahia e São Paulo na tabela de classificação. Por isso, a equipe paulista trata o confronto com cautela, preservando seus principais jogadores no meio da semana para que estejam em plenas condições no fim de semana.

O Esquadrão ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados, enquanto o São Paulo aparece na 4ª posição, com 23 pontos, mas com um jogo a mais que o Tricolor de Aço — em razão da partida adiada na 4ª rodada da competição, contra a Chapecoense, na Arena Fonte Nova.

De olho em retomar o caminho dos triunfos após uma sequência de três jogos sem vencer, o Bahia iniciou a preparação para o confronto diante do São Paulo nesta segunda-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo.