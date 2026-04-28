Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO

Bahia não tem interesse em liberar Dell para Europa em 2026

Jornal apontou que Grupo City estudava saída do atacante na próxima janela de transferências

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026
Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não tem interesse em uma transferência do atacante Dell na próxima janela de transferências. A TARDE apurou que não existe qualquer intuito da saída da joia de 17 anos, em contraponto à afirmação do jornal espanhol 'As', que apontou interesse do Grupo City em tirar o jogador do Brasil.

O Diario As publicou nesta terça-feira, que o Grupo City conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, tinha como plano para a jovem joia da base levá-lo ao futebol europeu na próxima janela de transferências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Clubes da rede surgem como destino inicial
Clubes da rede surgem como destino inicial | Foto: Reprodução / Diário AS

Suposto interesse do Grupo City

Dell completará 18 anos em junho e, portanto, estará apto a ser transferido para a Europa.

De acordo com o As, a ideia do Grupo City é encaminhá-lo inicialmente a uma equipe da rede de clubes do conglomerado e, posteriormente, levá-lo ao Manchester City, principal clube do CFG.

Em um primeiro momento, surgem como opções o Girona, da Espanha, o Troyes, da França, e o Lommel SK, da Bélgica.

Com uma multa rescisória para clubes do exterior estipulada em 100 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 600 a R$ 640 milhões —, o atacante tem contrato com o Bahia até o fim de 2028, após renovação firmada na temporada passada.

Clube desconhece intenção

Ao portal A TARDE, fontes ligadas ao Bahia afirmaram desconhecer qualquer intenção atual do Grupo City de transferir o atleta para outra equipe do conglomerado na próxima janela de transferências.

Além disso, a mesma fonte informou que Manchester City, Girona, Troyes, Lommel SK e outros clubes da rede possuem relatórios detalhados sobre os atletas da base do Esquadrão, o mesmo ocorre em Salvador em relação aos jogadores das demais equipes do conglomerado.

Leia Também:

Ex-jogadores da dupla BaVi estão entre os artilheiros do Brasil em atividade
Jogo de seis pontos: São Paulo poupa titulares na Sula visando o Bahia
Maior artilheiro da Fonte Nova pelo Bahia vive pior jejum da carreira

Início em alta, sequência em baixa

Tratado internamente como uma das principais joias da base do clube, Dell iniciou a temporada de 2026 em destaque e recebeu elogios constantes do técnico Rogério Ceni.

No entanto, após o fim do Campeonato Baiano — no qual foi eleito o craque da competição —, passou a ter poucos minutos em campo, voltando, inclusive, a atuar pela equipe sub-20.

Além do bom desempenho no início da atual temporada, Dell ganhou ainda mais evidência após sua participação na Copa do Mundo Sub-17, disputada em 2025. Apelidado de “Haaland do Sertão”, o atacante terminou o torneio com a Chuteira de Bronze, após marcar cinco gols.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Esporte Clube Bahia grupo city

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x