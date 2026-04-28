Bahia não tem interesse em liberar Dell para Europa em 2026

Vai sair? City pode levar Dell do Bahia à Europa em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não tem interesse em uma transferência do atacante Dell na próxima janela de transferências. A TARDE apurou que não existe qualquer intuito da saída da joia de 17 anos, em contraponto à afirmação do jornal espanhol 'As', que apontou interesse do Grupo City em tirar o jogador do Brasil.

O Diario As publicou nesta terça-feira, que o Grupo City conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, tinha como plano para a jovem joia da base levá-lo ao futebol europeu na próxima janela de transferências.

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Clubes da rede surgem como destino inicial | Foto: Reprodução / Diário AS

Suposto interesse do Grupo City

Dell completará 18 anos em junho e, portanto, estará apto a ser transferido para a Europa.



De acordo com o As, a ideia do Grupo City é encaminhá-lo inicialmente a uma equipe da rede de clubes do conglomerado e, posteriormente, levá-lo ao Manchester City, principal clube do CFG.

Em um primeiro momento, surgem como opções o Girona, da Espanha, o Troyes, da França, e o Lommel SK, da Bélgica.

Com uma multa rescisória para clubes do exterior estipulada em 100 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 600 a R$ 640 milhões —, o atacante tem contrato com o Bahia até o fim de 2028, após renovação firmada na temporada passada.

Clube desconhece intenção

Ao portal A TARDE, fontes ligadas ao Bahia afirmaram desconhecer qualquer intenção atual do Grupo City de transferir o atleta para outra equipe do conglomerado na próxima janela de transferências.

Além disso, a mesma fonte informou que Manchester City, Girona, Troyes, Lommel SK e outros clubes da rede possuem relatórios detalhados sobre os atletas da base do Esquadrão, o mesmo ocorre em Salvador em relação aos jogadores das demais equipes do conglomerado.

Início em alta, sequência em baixa

Tratado internamente como uma das principais joias da base do clube, Dell iniciou a temporada de 2026 em destaque e recebeu elogios constantes do técnico Rogério Ceni.



No entanto, após o fim do Campeonato Baiano — no qual foi eleito o craque da competição —, passou a ter poucos minutos em campo, voltando, inclusive, a atuar pela equipe sub-20.

Além do bom desempenho no início da atual temporada, Dell ganhou ainda mais evidência após sua participação na Copa do Mundo Sub-17, disputada em 2025. Apelidado de “Haaland do Sertão”, o atacante terminou o torneio com a Chuteira de Bronze, após marcar cinco gols.