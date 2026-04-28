MERCADO
Bahia não tem interesse em liberar Dell para Europa em 2026
Jornal apontou que Grupo City estudava saída do atacante na próxima janela de transferências
Siga o A TARDE no Google
O Bahia não tem interesse em uma transferência do atacante Dell na próxima janela de transferências. A TARDE apurou que não existe qualquer intuito da saída da joia de 17 anos, em contraponto à afirmação do jornal espanhol 'As', que apontou interesse do Grupo City em tirar o jogador do Brasil.
O Diario As publicou nesta terça-feira, que o Grupo City conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, tinha como plano para a jovem joia da base levá-lo ao futebol europeu na próxima janela de transferências.
Suposto interesse do Grupo City
Dell completará 18 anos em junho e, portanto, estará apto a ser transferido para a Europa.
De acordo com o As, a ideia do Grupo City é encaminhá-lo inicialmente a uma equipe da rede de clubes do conglomerado e, posteriormente, levá-lo ao Manchester City, principal clube do CFG.
Em um primeiro momento, surgem como opções o Girona, da Espanha, o Troyes, da França, e o Lommel SK, da Bélgica.
Com uma multa rescisória para clubes do exterior estipulada em 100 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 600 a R$ 640 milhões —, o atacante tem contrato com o Bahia até o fim de 2028, após renovação firmada na temporada passada.
Clube desconhece intenção
Ao portal A TARDE, fontes ligadas ao Bahia afirmaram desconhecer qualquer intenção atual do Grupo City de transferir o atleta para outra equipe do conglomerado na próxima janela de transferências.
Além disso, a mesma fonte informou que Manchester City, Girona, Troyes, Lommel SK e outros clubes da rede possuem relatórios detalhados sobre os atletas da base do Esquadrão, o mesmo ocorre em Salvador em relação aos jogadores das demais equipes do conglomerado.
Leia Também:
Início em alta, sequência em baixa
Tratado internamente como uma das principais joias da base do clube, Dell iniciou a temporada de 2026 em destaque e recebeu elogios constantes do técnico Rogério Ceni.
No entanto, após o fim do Campeonato Baiano — no qual foi eleito o craque da competição —, passou a ter poucos minutos em campo, voltando, inclusive, a atuar pela equipe sub-20.
Além do bom desempenho no início da atual temporada, Dell ganhou ainda mais evidência após sua participação na Copa do Mundo Sub-17, disputada em 2025. Apelidado de “Haaland do Sertão”, o atacante terminou o torneio com a Chuteira de Bronze, após marcar cinco gols.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes