HOME > ESPORTES
Ex-Bahia deixa aposentadoria e estreia no futebol amador aos 34 anos

Atleta volta aos gramados após encerrar a carreira profissional no Esquadrão

Lucas Vilas Boas
Por

Ricardo Goulart em campo pelo Bahia
Ricardo Goulart em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Aposentado desde abril de 2023, o ex-atacante Ricardo Goulart estreou no futebol amador no último fim de semana. Ele defende o Santana, equipe de São José dos Campos (SP), da Acaf (Associação de Clubes Amadores de Futebol).

O ex-jogador jogou por 37 minutos na partida contra o Vila Machado, no último domingo, 26, que terminou empatada sem gols. Goulart pendurou as chuteiras enquanto tinha contrato com o Bahia, e fez sua última partida no futebol profissional em triunfo por 3 a 0 sobre o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano 2023.

O ex-atleta viveu seu auge com a camisa do Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, formando dupla com Éverton Ribeiro, atual capitão e camisa 10 do Tricolor.

Ricardo Goulart
Ricardo Goulart | Foto: Várzea Joseense

Vida na china e retorno ao Brasil

Ricardo Goulart se transferiu ao Guangzhou Evergrande, da China, onde ficou por quatro temporadas e se naturalizou chinês, adotando o nome "Gao Late". Em 2019, retornou ao futebol brasileiro para uma passagem marcada por lesões no Palmeiras.

O ex-atacante foi importante no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro pelo Bahia, marcando gols importantes na campanha da Segunda Divisão. O gol de cabeça no confronto direto contra o Vasco, na Arena Fonte Nova, no triunfo por 2 a 1, foi um dos momentos mais importantes durante sua passagem em Salvador.

