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TECNOLOGIA

Impedimento semiautomático na Fonte Nova deve ser testado em Bahia x Cruzeiro

CBF finaliza instalação na Fonte Nova e programa testes da tecnologia

Téo Mazzoni
Por

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CBF testa impedimento semiautomático em Bahia x Cruzeiro
CBF testa impedimento semiautomático em Bahia x Cruzeiro - Foto: Mila Souza I Ag. A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em colaboração com a Genius Sports, finalizou a instalação dos equipamentos da tecnologia de impedimento semiautomático na Arena Fonte Nova. As câmeras do sistema estão posicionadas em seis pontos do estádio: três de cada lado dos setores Leste e Oeste. Dois equipamentos são direcionados ao meio-campo, enquanto os outros quatro ficam nas extremidades, próximos às linhas da grande área.

Veja o equipamento:

Tecnologia chega à Fonte Nova
Tecnologia chega à Fonte Nova | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

No entanto, embora a instalação já tenha sido concluída, o sistema ainda não está apto para uso. Isso porque a tecnologia segue um processo rigoroso: instalação física, calibração e testes — etapa em que o sistema na Arena Fonte Nova se encontra atualmente. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o impedimento semiautomático está programado pela CBF para ser testado na partida entre Bahia e Cruzeiro, no dia 9 de maio.

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É importante ressaltar, porém, que os testes não serão utilizados como ferramenta de revisão em possíveis lances polêmicos durante a partida. No duelo, a tecnologia será apenas avaliada quanto à sua precisão, com o objetivo de deixá-la plenamente operacional.

Além disso, mesmo após a conclusão do período de testes, que encerra a fase de implantação do sistema, a tecnologia só poderá ser utilizada na Arena Fonte Nova quando todos os 19 estádios da Série A (o Maracanã é compartilhado por Flamengo e Fluminense), além da Arena Barueri — que frequentemente recebe partidas do Palmeiras quando o Allianz Parque está indisponível —, estiverem com a implementação concluída.

Em cada estádio, são instalados aparelhos celulares de última geração, posicionados em pontos estratégicos, responsáveis por gerar uma espécie de “réplica virtual” da partida. Os lances são analisados por meio de inteligência artificial.

Como funciona a “réplica virtual”

Diferente do VAR convencional, que depende do traçado manual de linhas, o sistema semiautomático utiliza uma infraestrutura robusta:

  • Hardware: São instalados cerca de 27 aparelhos celulares de última geração em pontos estratégicos do estádio.
  • Inteligência artificial: Os dispositivos captam milhares de pontos de dados dos jogadores e da bola, gerando uma réplica virtual em tempo real.
  • Agilidade: A IA identifica o momento exato do chute e a posição dos atletas, enviando um alerta automático para a cabine do VAR.

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Tags:

arena fonte nova EC Bahia Impedimento semiautomático

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