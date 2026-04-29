Bahia aumenta 214% os custos de viagem antes de janela de transferências modesta

O Esporte Clube Bahia divulgou, no último dia 18 de abril, o boletim de Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício de 2025. Entre os dados apresentados, chama atenção o valor destinado às viagens do clube ao longo da temporada: aproximadamente R$ 40,872 milhões e um aumento de 214% em dois anos.

Esse cenário está diretamente ligado à estratégia adotada pelo clube em parceria com o Grupo City, que implementou o uso de voos fretados para todos os deslocamentos da equipe desde 2024.



A medida visa proporcionar melhores condições logísticas para jogadores e membros da comissão técnica, sobretudo em viagens de longa distância.

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O montante de 2025 representa um aumento significativo em relação a 2024, quando o Esquadrão havia investido cerca de R$ 30,952 milhões na mesma categoria. A diferença de R$ 9,92 milhões indica um crescimento de aproximadamente 32% de um ano para o outro.

Aumento de 214% em 2 anos

Além disso, o calendário mais exigente em 2025 também contribuiu para a elevação dos custos. Na temporada, o Tricolor de Aço disputou seis competições — Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano — e realizou 38 partidas fora de casa. Em 2024, haviam sido 34 jogos como visitante, sem a participação em torneios continentais.

Ao ampliar o recorte para 2023, considerado o “ano 0” da gestão do Grupo City, o crescimento se torna ainda mais expressivo. Naquele ano, o Bahia registrou um gasto de aproximadamente R$ 13 milhões com viagens. Em comparação com 2025, o valor mais que triplicou, representando um aumento de cerca de 214,4% em 2 anos.

Gastos do Bahia com viagens na 'Era City'

2023 - R$ 13 milhões

2024 - R$ 30,9 milhões

2025 - R$ 40,8 milhões

Janela de transferências modesta

A torcida do Bahia sido enfática nas redes sociais com críticas a montagem do elenco profissional na atual temporada. A primeira janela de transferência foi modesta, com apenas o goleiro Léo Vieira, o lateral Román Gómez e os atacantes Everaldo e Kike Olivera como reforços.

Entre os reforços, Kike Olivera e Everaldo chegaram por empréstimo. Já Léo Vieira e Roman Gomez assinaram em definitivo, sendo o lateral argentino a contratação mais cara, com custo de R$ 16,1 milhões.

Vale lembrar, no entanto, que em 2026, o Bahia garantiu as contratações em definitivo do goleiro Ronaldo por R$ 5 milhões e do meia Rodrigo Nestor por R$ 23,7 milhões.

A mudança de estratégia foi explicada pelo técnico Rogério Ceni, que destacou a necessidade de adequar os gastos à realidade financeira do clube. "Esse ano, o investimento foi mais contido porque o clube tem que caminhar com as próprias pernas. Dentro do faturamento do clube, tem que tentar estar adequado a essa realidade", disse.

Reforços do Bahia na Era City

2023 - 25 contratações

2024 - 9 contratações

2025 - 11 contratações.

Kike Olivera foi um dos poucos reforços do Bahia em 2026 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia cresce financeiramente em 2025

O terceiro ano sob a gestão do City Football Group foi marcado por avanço financeiro para o Bahia, ainda que o clube tenha mantido resultado negativo no balanço.

Em 2025, o Tricolor de Aço registrou receita líquida de R$ 367,5 milhões, estabelecendo um novo recorde na história do clube. O número representa um crescimento expressivo de 54,67% em relação ao exercício anterior, quando a arrecadação foi de R$ 237,6 milhões.

Em termos nominais, o aumento foi de R$ 129,9 milhões, evidenciando a expansão das receitas em diferentes frentes ao longo da temporada.

Apesar do desempenho positivo no faturamento e da redução do déficit em comparação com 2024, o Bahia ainda fechou o ano de 2025 com prejuízo, mantendo o cenário de resultado negativo mesmo diante da evolução financeira.