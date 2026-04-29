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SOTAQUE QUE DIZ TUDO

Ex-Bahia vira meme ao tentar falar "portunhol" em entrevista no Peru

O técnico forçou um sotaque espanhol enquanto falava todas as palavras em português

Marina Branco
Por

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Mano Menezes pelo Bahia
Mano Menezes pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

De lá do Peru, um ex-Bahia arrancou risadas da internet em uma entrevista. Atualmente à frente da seleção peruana, o técnico brasileiro Mano Menezes virou assunto nas redes sociais após uma entrevista em que tentou falar espanhol.

O episódio aconteceu durante participação em um canal peruano. Em um trecho que rapidamente circulou nas redes sociais, Mano aparece tentando se comunicar em espanhol, mas força um sotaque enquanto fala todas as palavras em português, falando o famoso "portunhol".

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A cena gerou uma série de reações de internautas, que destacaram principalmente o sotaque e a dificuldade na fluência, afirmando que "aprender palavras é o de menos, o que importa é caprichar no sotaque".

No trecho, Mano está comentando sobre as principais características do futebol e dos jogadores peruanos, fazendo uma análise que leva à tomada de decisões como treinador.

Mano Menezes no Peru

Mano Menezes assumiu a seleção peruana em janeiro de 2026, iniciando um novo capítulo da carreira internacional. O principal objetivo do treinador é recolocar o Peru em uma Copa do Mundo, mirando a classificação para o Mundial de 2030, após a equipe ficar fora da edição de 2026.

Até aqui, o início de trabalho tem sido discreto. Sob seu comando, a seleção realizou dois amistosos, perdendo por 2 a 0 para o Senegal e emparando em 2 a 2 com Honduras.

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Tags:

Esporte Clube Bahia mano menezes Peru

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