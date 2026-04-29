Ex-Bahia vira meme ao tentar falar "portunhol" em entrevista no Peru

De lá do Peru, um ex-Bahia arrancou risadas da internet em uma entrevista. Atualmente à frente da seleção peruana, o técnico brasileiro Mano Menezes virou assunto nas redes sociais após uma entrevista em que tentou falar espanhol.

O episódio aconteceu durante participação em um canal peruano. Em um trecho que rapidamente circulou nas redes sociais, Mano aparece tentando se comunicar em espanhol, mas força um sotaque enquanto fala todas as palavras em português, falando o famoso "portunhol".

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A cena gerou uma série de reações de internautas, que destacaram principalmente o sotaque e a dificuldade na fluência, afirmando que "aprender palavras é o de menos, o que importa é caprichar no sotaque".

No trecho, Mano está comentando sobre as principais características do futebol e dos jogadores peruanos, fazendo uma análise que leva à tomada de decisões como treinador.

Mano Menezes seguindo o ensinamento do Abelão pra falar espanhol.



Aprender palavras é o de menos, o que importa é caprichar no sotaque. pic.twitter.com/IpkfhtzwT8 — Felippe Garcia (@Garcia_Itaipu) April 27, 2026

Mano Menezes no Peru

Mano Menezes assumiu a seleção peruana em janeiro de 2026, iniciando um novo capítulo da carreira internacional. O principal objetivo do treinador é recolocar o Peru em uma Copa do Mundo, mirando a classificação para o Mundial de 2030, após a equipe ficar fora da edição de 2026.

Até aqui, o início de trabalho tem sido discreto. Sob seu comando, a seleção realizou dois amistosos, perdendo por 2 a 0 para o Senegal e emparando em 2 a 2 com Honduras.