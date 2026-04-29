Copa do Nordeste começa rodada final com 7 de 8 vagas em aberto

A Copa do Nordeste chega à sua rodada decisiva nesta quarta-feira, 29, com um cenário raro - sete das oito vagas para o mata-mata ainda estão indefinidas. Com todos os jogos marcados para as 21h30, a competição promete uma noite de fortes emoções especialmente para clubes baianos, como o Vitória, que entra em campo pressionado por classificação e olho na liderança.

No Grupo A, o Vitória chega vivo e com margem para sonhar alto. O Rubro-Negro não depende apenas de uma combinação para avançar, já que além da classificação, o time também pode terminar a rodada na liderança, o que garante vantagem de mando nas quartas de final.

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O duelo contra o Confiança, fora de casa, é direto e decisivo. Do outro lado, ASA e Sousa também brigam ponto a ponto pela vaga, enquanto o Fluminense-PI ainda tem chance de beliscar a segunda colocação.

Grupos e eliminados

Dos 16 clubes da competição, 15 entram em campo com algo em jogo. A única exceção é o confronto entre Jacuipense e Imperatriz, que já estão eliminados, e o Sport, já classificado.

No Grupo B, três equipes brigam diretamente pela liderança (Confiança, Juazeirense e Botafogo-PB), enquanto outras ainda tentam entrar no G-2.

No Grupo C, apenas o Sport já garantiu classificação e liderança, deixando a segunda vaga completamente aberta.

No Grupo D, Fortaleza, Retrô e ABC disputam classificação e liderança, com cenário totalmente indefinido.

Confrontos das quartas

As quartas de final serão disputadas em jogo único, com mando de campo dos líderes, o que aumenta ainda mais o peso da rodada. Os confrontos já estão pré-definidos, justamente com base nas colocações de grupo, sendo:

1º do Grupo A × 2º do Grupo C

1º do Grupo B × 2º do Grupo D

Sport × 2º do Grupo A

1º do Grupo D × 2º do Grupo B

Jogos da rodada final

Juazeirense x ASA

CRB x Sousa-PB

Botafogo-PB x Fluminense-PI

Confiança x Vitória

Piauí x Itabaiana

Fortaleza x Sport

Retrô x América-RN

ABC x Ferroviário

Maranhão x Ceará

Jacuipense x Imperatriz

Com equilíbrio em praticamente todos os grupos, a última rodada da fase inicial transforma o Nordestão em um verdadeiro mata-mata antecipado, sem deixar margem para erro.