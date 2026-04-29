Como identificar figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo

Em todo ano de Copa, a febre dos álbuns da Copa do Mundo toma conta do Brasil e, como sempre acontece, junto com a alta procura vem também um problema recorrente - a circulação de figurinhas falsificadas.



É possível, no entanto, escapar dessa armadilha, aprendendo truques para identificar sinais de falsificação e evitar trocar figurinhas oficiais por falsificadas.

Assim, o primeiro alerta é a qualidade de impressão - figurinhas originais têm cores vivas, imagem nítida e acabamento bem definido. Já as falsificadas costumam apresentar impressão borrada, cores desbotadas e detalhes desalinhados.



Se a imagem parecer "lavada" ou sem definição, desconfie. Além disso, sempre vale comparar a figurinha nova com uma das oficiais que já foram compradas pelo dono do álbum, possibilitando perceber diferenças com mais clareza.



O mesmo serve para corte e tamanho, já que as figurinhas oficiais seguem um padrão rigoroso. Pequenas diferenças já são um sinal de alerta, sejam elas bordas tortas, tamanhos levemente diferentes ou cortes mal acabados.

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Figurinhas raras

Fugindo um pouco do padrão, as figurinhas especiais (metalizadas, raras) têm características próprias. Nelas, o brilho é mais uniforme, o acabamento é mais refinado e, em alguns casos, pode ser percebida até mesmo uma leve diferença de peso no envelope em relação aos falsificados.



A embalagem por si só também revela muito. Muita gente olha só a figurinha e esquece do pacote, mas o envelope pode entregar erros de grafia, impressão ruim, lacre frágil ou mal feito ou ausência de informações do fabricante.

Como evitar encontrar figurinhas falsas?

A forma mais segura de evitar falsificações é simples - comprar em pontos confiáveis. Prefira sempre lojas oficiais, bancas conhecidas, redes autorizadas, pontos indicados por canais oficiais da FIFA e, no caso da troca, alternativas de confiança.



Redes como a Multicoisas atuam como revendedoras oficiais e pontos de troca, oferecendo mais segurança e ainda incentivando a interação entre colecionadores.