Artilheiro do Athletico, Kevin Viveros vira trunfo para a Colômbia

Em uma temporada de destaque no Campeonato Brasileiro, o atacante Kevin Viveros, do Athletico, está sendo considerado pelos veículos internacionais como um trunfo para a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026.

O jogador foi capa do jornal AS, da Colômbia, na última segunda-feira, 27, e foi apontado como uma das prováveis surpresas do técnico Néstor Lorenzo para o Mundial.

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| Foto: Reprodução / Redes Sociais

O atacante colombiano vive uma das melhores fases de sua carreira. Em 16 partidas jogadas na temporada, o camisa 9 do Furacão já marcou nove gols na temporada, sendo oito deles pelo Campeonato Brasileiro e está, até o momento, sendo o artilheiro da competição.

Surpresa para a Colômbia?

Com a temporada de artilharia, Viveros já está sendo considerado como a terceira, e última peça, que falta para comandar o ataque colombiano na Copa do Mundo de 2026. Junto aos atacantes Rafael Borré e Cucho Hernández

Carrasco da dupla BaVi

Viveros vem dando dor de cabeça para a dupla BaVi, recentemente, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foi responsável por dois dos três gols no triunfo athleticano sobre o Esporte Clube Vitória por 3 a 1.

Para o lado tricolor de Salvador, Viveros também foi um carrasco na partida que o Bahia perdeu para o Nacional de Medéllin por 1 a 0, na libertadores de 2025.

Desde a sua chegada ao Athlético no fim de 2025, o atacante já soma 19 gols em 41 partidas, com 4 assistências distribuídas. Sendo um dos principais nomes do time no retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro.