Baixas no Brasil! Confira quem está no álbum da Copa e foi cortado

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Com a ausência de Éder Militão confirmada para a Copa do Mundo de 2026, Brasil tem duas baixas de jogadores que estão presentes no álbum de figurinhas do Mundial.

Além do zagueiro, a Seleção Brasileira perdeu também Rodrygo, atacante do Real Madrid, que precisou passar por cirurgia no joelho direito, em março, para tratar de uma LCA.

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A lista pode aumentar

Tanto Éder Militão, quanto Rodrygo, estão presentes no álbum de figurinhas da Copa do Mundo que foi produzido antes dos jogadores serem cortados por questões físicas.

A lista ainda pode aumentar, caso Estêvão, do Chelsea, que sofreu uma lesão muscular grau 4 na coxa direita, fique fora da Copa.

O jogador está em processo de recuperação e se mantém confiante para o retorno em tempo de disputar o Mundial.

Confira os jogadores que estão no álbum da Copa

Alisson

Bento

Marquinhos

Éder Militão

Gabriel Magalhães

Danilo

Wesley

Lucas Paquetá

Casemiro

Bruno Guimarães

Luiz Henrique

Vinícius Júnior

Rodrygo

João Pedro

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Raphinha

Estêvão

Convocação para a Copa do Mundo

A convocação para a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio de 2026, às 17h, e acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

