COPA DO MUNDO
Baixas no Brasil! Confira quem está no álbum da Copa e foi cortado
lista de desfalques da Seleção Brasileira pode aumentar
Com a ausência de Éder Militão confirmada para a Copa do Mundo de 2026, Brasil tem duas baixas de jogadores que estão presentes no álbum de figurinhas do Mundial.
Além do zagueiro, a Seleção Brasileira perdeu também Rodrygo, atacante do Real Madrid, que precisou passar por cirurgia no joelho direito, em março, para tratar de uma LCA.
A lista pode aumentar
Tanto Éder Militão, quanto Rodrygo, estão presentes no álbum de figurinhas da Copa do Mundo que foi produzido antes dos jogadores serem cortados por questões físicas.
A lista ainda pode aumentar, caso Estêvão, do Chelsea, que sofreu uma lesão muscular grau 4 na coxa direita, fique fora da Copa.
O jogador está em processo de recuperação e se mantém confiante para o retorno em tempo de disputar o Mundial.
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Confira os jogadores que estão no álbum da Copa
- Alisson
- Bento
- Marquinhos
- Éder Militão
- Gabriel Magalhães
- Danilo
- Wesley
- Lucas Paquetá
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Luiz Henrique
- Vinícius Júnior
- Rodrygo
- João Pedro
- Matheus Cunha
- Gabriel Martinelli
- Raphinha
- Estêvão
Convocação para a Copa do Mundo
A convocação para a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio de 2026, às 17h, e acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
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