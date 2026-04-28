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COPA DO MUNDO

Baixas no Brasil! Confira quem está no álbum da Copa e foi cortado

lista de desfalques da Seleção Brasileira pode aumentar

Valdomiro Neto
Por

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Álbum da Copa do Mundo, página do Brasil
Álbum da Copa do Mundo, página do Brasil - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com a ausência de Éder Militão confirmada para a Copa do Mundo de 2026, Brasil tem duas baixas de jogadores que estão presentes no álbum de figurinhas do Mundial.

Além do zagueiro, a Seleção Brasileira perdeu também Rodrygo, atacante do Real Madrid, que precisou passar por cirurgia no joelho direito, em março, para tratar de uma LCA.

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A lista pode aumentar

Tanto Éder Militão, quanto Rodrygo, estão presentes no álbum de figurinhas da Copa do Mundo que foi produzido antes dos jogadores serem cortados por questões físicas.

A lista ainda pode aumentar, caso Estêvão, do Chelsea, que sofreu uma lesão muscular grau 4 na coxa direita, fique fora da Copa.

O jogador está em processo de recuperação e se mantém confiante para o retorno em tempo de disputar o Mundial.

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Confira os jogadores que estão no álbum da Copa

  • Alisson
  • Bento
  • Marquinhos
  • Éder Militão
  • Gabriel Magalhães
  • Danilo
  • Wesley
  • Lucas Paquetá
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Luiz Henrique
  • Vinícius Júnior
  • Rodrygo
  • João Pedro
  • Matheus Cunha
  • Gabriel Martinelli
  • Raphinha
  • Estêvão

Convocação para a Copa do Mundo

A convocação para a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio de 2026, às 17h, e acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional seleção brasileira

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