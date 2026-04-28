DESFALQUE
Filho de Zidane sofre fratura e pode desfalcar seleção na Copa do Mundo
Lesão aconteceu no último minuto da derrota do Granada pelo placar de 4 a 2
O goleiro Luca Zidane está próximo de ser mais um desfalque na Copa do Mundo de 2026. Titular guardando as redes da seleção da Argélia, o jogador sofreu uma fratura na mandíbula e no queixo durante uma partida da segunda divisão espanhola, no último domingo, 26.
O que aconteceu?
A lesão aconteceu no último minuto da derrota do Granada pelo placar de 4 a 2 para o time do Almería. Após um forte choque, Luca Zidane precisou ser atendido em campo imediatamente, com diagnóstico inicial de concussão, mas exames posteriores confirmaram fraturas no rosto.
O Granada informou que Luca Zidane sofreu uma comoção cerebral no lance e que o tratamento será definido nos próximos dias em conjunto com o departamento médico do clube.
🩺 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼: Luca Zidane— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) April 27, 2026
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Temporada de Luca Zidane
O Goleiro vinha sendo peça fundamental na seleção da Argélia, e foi titular na Copa Africana de Nações, quando a equipe chegou às quartas de final.
Titular do Granada, o goleiro atuou em 33 partidas da temporada, sendo uma peça chave do elenco espanhol.
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