Em crise no Santos, Neymar é dúvida para convocação da Copa do Mundo

Em menos de um mês para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Neymar vive momentos de incerteza se irá ser convocado para o Mundial com a camisa Canarinho.

O camisa 10 da equipe do Santos tenta emplacar uma sequência de partidas pelo Peixe, no qual o máximo que conseguiu jogar foram quatro jogos em sequência contra o Atlético Mineiro, Deportivo Recoleta, Fluminense e Coritiba.

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O jogador voltou a ser desfalque do Santos na partida contra o Esporte Clube Bahia, por conta de desgaste muscular, no último sábado, 25.

No último domingo, 26, Neymar faltou o treino do Santos para os atletas que não entraram em campo contra o Tricolor de Aço por conta de uma virose.

No dia anterior, durante o jogo do Peixe contra o Bahia, o jogador foi flagrado em um boteco de Santos, acompanhado com amigos.

Neymar embarcou junto com o elenco do Santos para a Argentina, onde o time irá enfrentar o San Lorenzo, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 28.

Chance de ser convocado?

Uma possível boa atuação do Camisa 10 pode elevar a moral do jogador, que pode ajudar o craque a se promover no cenário futebolístico nacional, e elevar o nível do Santos para vencer o difícil duelo contra o San Lorenzo pelo certame continental.

Situação do Santos na Sul-Americana

O Santos atualmente é o lanterna do grupo D da competição. A equipe estreou perdendo para o Deportivo Cuenca, e logo após, empatou com o Deportivo Recoleta. Neymar foi titular em ambas as partidas e marcou gol na última partida.

Despenho bom, tabela ruim

Já no Campeonato Brasileiro, o Santos está na zona de rebaixamento, e venceu apenas três das 13 partidas que disputou até o momento. Neymar atuou em seis confrontos, com três gols marcados e três assistências distribuídas.

O desempenho com Neymar em campo tende a ser equilibrado para o Santos, nas últimas 10 partidas em que o craque esteve em campo, o Santos venceu quatro, perdeu três e empatou três partidas.