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COPA DO MUNDO

Mbappé se lesiona, desfalca Real Madrid e preocupa para a Copa do Mundo

Jogador saiu de campo aos 63 minutos de partida

Valdomiro Neto
Por

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Mbappé em campo pelo Real Madrid
Mbappé em campo pelo Real Madrid - Foto: Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

O Real Madrid informou nesta segunda-feira, 27, que o atacante francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão no músculo da coxa esquerda, após a última rodada de La liga, contra o Real Betis, na sexta-feira, 24.

O prazo de retorno do atacante não foi divulgado, e a lesão acende preocupações a menos de dois meses da Copa do Mundo.

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"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", reportou o comunicado do Real Madrid.

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O que aconteceu?

Aos 35 minutos do segundo tempo, na partida entre Real Madrid e Real Betis, na sexta-feira, Mbappé sentiu a coxa esquerda e imediatamente pediu substituição, sendo levado diretamente para o vestiário do Estádio Benito Villamarín.

Após a saída do atacante francês, o Betis chegou ao empate nos acréscimos da partida. Este tropeço impediu o Real Madrid de se aproximar no rival Barcelona, que lidera a tabela do Campeonato Espanhol.

Copa do Mundo

A França, atual vice-campeã do Mundial, está no Grupo I, e vai estrear no Mundial contra o time de Senegal no dia 16 de junho, em partida disputada em Nova Jersey.

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional real madrid

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