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FUTEBOL

Brasil pode perder titular da defesa para a Copa do Mundo 2026

Equipe comandada por Carlo Ancelotti já tem pelo menos dois desfalques praticamente certos para o Mundial que começa em junho

Yuri Abreu
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Seleção Brasileira pode ter terceira importante baixa para a Copa do Mundo
Seleção Brasileira pode ter terceira importante baixa para a Copa do Mundo -

Após a certeza de que ficará sem dois nomes fortes para o ataque — Rodrygo e Estevão — a Seleção Brasileira pode ter mais uma importante baixa para a Copa do Mundo, desta vez na defesa.

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid (ESP), fará nesta segunda-feira, 27, na capital espanhola, um novo exame na perna esquerda para tentar descobrir a real gravidade da situação.

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Altos e baixos

A lesão já chegou a afastar o atleta dos gramados por quatro meses, sendo desfalque inclusive nos últimos dois amistosos do Brasil, quando perdeu para a França e venceu a Croácia.

Ele voltou a campo na última terça-feira, 21, pelo Real Madrid, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, mas foi substituído no final do primeiro tempo, mancando levemente.

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Ao longo da última semana, ele chegou a passar por um exame e uma ressonância magnética. No entanto, não foi possível detectar a profundidade desta nova lesão devido à existência de muita fibrose da lesão anterior e líquido/edema da atual.

A expectativa é a de que este novo procedimento contribua para descobrir a real gravidade da situação. Mas existe o receio de o jogador precisar passar por cirurgia e ficar fora da Copa do Mundo.

Confiança

Apesar do atual cenário, existe uma confiança pelo fato de Éder Militão não sentir dor no local e não ter dificuldade alguma de mobilidade.

Desde o início, o incômodo foi identificado como muscular e ocorreu na mesma perna que o jogador havia machucado anteriormente e o afastou dos gramados.

Após uma lesão mais séria, há a formação de um novo tecido na região afetada, que ainda passa por adaptação às exigências físicas e ao ritmo de jogo.

Quando será a convocação final da Seleção?

A seleção brasileira será convocada no dia 18 de maio, às 17h, no Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentam no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis.

No dia 31, há um amistoso no Maracanã contra o Panamá. No dia seguinte, a delegação viaja para os Estados Unidos e faz, dia 6 de junho, contra o Egito, um último amistoso antes da Copa.

O Brasil está no Grupo C do Mundial e estreia dia 13 contra o Marrocos. Escócia e Haiti completam a chave.

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Tags:

Carlo Ancellotti Copa do Mundo 2026 Éder Militão seleção brasileira

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