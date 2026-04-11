Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Ancelotti avalia retorno de Neymar à Seleção Brasileira após pedidos

Os fãs do atleta tem realizado campanhas para a convocação

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção
Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção -

Parece que as campanhas dos fãs de Neymar nas redes sociais têm surtido efeito. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti afirmou que está avaliando o atacante do Santos e acredita que ele está no “caminho certo” para defender a camisa do time novamente.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornal francês ‘L'Équipe’, onde Ancelotti garantiu que só levará atletas que estiverem 100% aptos para participar dos jogos, sem apresentar lesões ou outros problemas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho (em dezembro), Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols”, disse ele.

Entretanto, o técnico garantiu que a convocação de Neymar não é confirmada, mas a opção de contar com o atleta ainda não foi descartada totalmente. “Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo”, reforçou.

Leia Também:

Nike admite erro em camisas de seleções para a Copa; veja fotos
Técnico do Lyon detona fase de Endrick e aponta falta de ritmo
Baiano Hebert Conceição vence nova luta e mantém invencibilidade

Prazo curto

Apesar dos esforços, Neymar tem um prazo curto para garantir sua recuperação e provar que está apto para encarar a Copa do Mundo 2026. O atleta tem apenas 2 meses para mostrar seu desempenho a Ancelotti.

“Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, destacou o técnico.

Vale lembrar que o burburinho em torno do assunto surgiu após o atacante ficar de fora dos times dos amistosos contra França e Croácia, os últimos antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o dia 18 de maio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ancelotti Copa do Mundo 2026 neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x