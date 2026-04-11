Ancelotti avalia retorno de Neymar à Seleção Brasileira após pedidos

Neymar está sendo cotado para integrar o elenco da seleção - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que as campanhas dos fãs de Neymar nas redes sociais têm surtido efeito. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti afirmou que está avaliando o atacante do Santos e acredita que ele está no “caminho certo” para defender a camisa do time novamente.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornal francês ‘L'Équipe’, onde Ancelotti garantiu que só levará atletas que estiverem 100% aptos para participar dos jogos, sem apresentar lesões ou outros problemas.

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“Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho (em dezembro), Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols”, disse ele.

Entretanto, o técnico garantiu que a convocação de Neymar não é confirmada, mas a opção de contar com o atleta ainda não foi descartada totalmente. “Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo”, reforçou.

Prazo curto

Apesar dos esforços, Neymar tem um prazo curto para garantir sua recuperação e provar que está apto para encarar a Copa do Mundo 2026. O atleta tem apenas 2 meses para mostrar seu desempenho a Ancelotti.

“Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, destacou o técnico.

Vale lembrar que o burburinho em torno do assunto surgiu após o atacante ficar de fora dos times dos amistosos contra França e Croácia, os últimos antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o dia 18 de maio.