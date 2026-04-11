Baiano Hebert Conceição vence nova luta e mantém invencibilidade

Hebert Conceição se mantém invicto no boxe profissional - Foto: Divulgação

O baiano Hebert Conceição manteve a invencibilidade no boxe profissional ao vencer o venezuelano Johan Gonzales na noite desta sexta-feira, 10, em Newark, nos Estados Unidos. A vitória veio por decisão unânime dos juízes (96-93, 96-93 e 95-94), em um combate marcado por reviravolta e domínio nos rounds finais.

Hebert Conceição conquistou mais uma vitória e manteve o cartel invicto no boxe profissional. O brasileiro teve um início de luta complicado e chegou a sofrer um knockdown aplicado pelo adversário.

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Com o passar dos rounds, porém, o baiano de 28 anos cresceu no combate, ajustou a estratégia e passou a controlar as ações, encerrando a luta com vantagem, apesar da expressão de surpresa do venezuelano com o resultado.

Desafio e preparação

Com o resultado, Hebert chega a 11 vitórias na carreira profissional e inicia a temporada de 2026 com o que foi considerado seu confronto mais difícil até aqui.

Campeão olímpico em 2021 no Japão, ele havia feito quatro lutas no ano passado e segue em ascensão no cenário internacional. Do outro lado, Johan Gonzales, sete anos mais velho, passa a ter um cartel de 36 vitórias e seis derrotas.

Natural de Salvador, Hebert voltou ao ringue como protagonista do principal confronto da ProBox TV. O brasileiro chegou embalado após vitória sobre Elias Espadas e com o objetivo de consolidar sua transição do boxe olímpico para o profissional.

Na pesagem, tanto Hebert quanto o venezuelano marcaram 163,5 libras (cerca de 74,1 kg), dentro do limite da categoria dos super-médios. A preparação do baiano foi realizada nos Estados Unidos, com training camp na Flórida, ao lado da equipe da Academia Champion, liderada pelo treinador Luiz Dórea.

Resultados do evento

Confira os resultados completos de "Boxe: Conceição x Gonzales":