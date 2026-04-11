BOXE
Baiano Hebert Conceição vence nova luta e mantém invencibilidade
Após susto com knockdown, campeão olímpico reage e domina luta nos Estados Unidos
O baiano Hebert Conceição manteve a invencibilidade no boxe profissional ao vencer o venezuelano Johan Gonzales na noite desta sexta-feira, 10, em Newark, nos Estados Unidos. A vitória veio por decisão unânime dos juízes (96-93, 96-93 e 95-94), em um combate marcado por reviravolta e domínio nos rounds finais.
Hebert Conceição conquistou mais uma vitória e manteve o cartel invicto no boxe profissional. O brasileiro teve um início de luta complicado e chegou a sofrer um knockdown aplicado pelo adversário.
Com o passar dos rounds, porém, o baiano de 28 anos cresceu no combate, ajustou a estratégia e passou a controlar as ações, encerrando a luta com vantagem, apesar da expressão de surpresa do venezuelano com o resultado.
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Desafio e preparação
Com o resultado, Hebert chega a 11 vitórias na carreira profissional e inicia a temporada de 2026 com o que foi considerado seu confronto mais difícil até aqui.
Campeão olímpico em 2021 no Japão, ele havia feito quatro lutas no ano passado e segue em ascensão no cenário internacional. Do outro lado, Johan Gonzales, sete anos mais velho, passa a ter um cartel de 36 vitórias e seis derrotas.
Natural de Salvador, Hebert voltou ao ringue como protagonista do principal confronto da ProBox TV. O brasileiro chegou embalado após vitória sobre Elias Espadas e com o objetivo de consolidar sua transição do boxe olímpico para o profissional.
Na pesagem, tanto Hebert quanto o venezuelano marcaram 163,5 libras (cerca de 74,1 kg), dentro do limite da categoria dos super-médios. A preparação do baiano foi realizada nos Estados Unidos, com training camp na Flórida, ao lado da equipe da Academia Champion, liderada pelo treinador Luiz Dórea.
Resultados do evento
Confira os resultados completos de "Boxe: Conceição x Gonzales":
- Hebert Conceição venceu Johan Gonzalez por decisão unânime (96-93, 96-93 e 95-94)
- Francisco Daniel Veron venceu Raul Garcia por decisão unânime (97-93, 98-92 e 98-92)
- William Foster III x Joshafat Ortiz termina sem vencedor após ser encerrado por choque de cabeças
- Emmanuel Chance venceu Angel Munoz por decisão dividida (56-58, 57-56 e 57-56)
- Erick Kedar Gainous venceu Alejandro Ibarra por nocaute técnico aos 2min48s do R3
- Keith Colon venceu Luis Almendarez por nocaute técnico aos 2min38s do R1
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