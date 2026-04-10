Bahia abre inscrições para o FazAtleta 2026; saiba como participar

FazAtleta 2026 - Foto: Divulgação

O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador, Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) abriu inscrições para a edição de 2026 nesta sexta-feira, 10. Atletas, equipes e organizadores de eventos esportivos já podem se inscrever, com prazo aberto até o dia 1º de dezembro.

Neste ano, o programa vai disponibilizar R$ 15 milhões em incentivos ao longo do exercício. A iniciativa é promovida pelo Governo da Bahia, por meio de parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). O modelo permite que empresas apoiem projetos esportivos com recursos financeiros e tenham abatimento de até 80% no ICMS.

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De acordo com o governo estadual, o FazAtleta alcança, em 2025 e 2026, o maior volume de investimentos desde sua criação, somando R$ 30 milhões em incentivos no período. Apenas no ano passado, o programa beneficiou 266 atletas e apoiou a realização de 42 eventos esportivos, distribuídos em 28 modalidades.

Considerando os últimos quatro anos, o investimento total chega a R$ 48 milhões destinados ao fortalecimento do esporte no estado.

As regras e orientações para participação na edição de 2026, incluindo o passo a passo para inscrição e envio de propostas, estão disponíveis no site oficial da Setre, onde também podem ser acessados os formulários e a legislação do programa.