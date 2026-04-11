ESPORTES
Técnico do Lyon detona fase de Endrick e aponta falta de ritmo
A cobrança ocorre às vésperas do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada do Campeonato Francês
O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, subiu o tom ao comentar a atual fase do atacante Endrick. Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira, 10, o treinador português afirmou abertamente que não está contente com o rendimento do brasileiro, que chegou ao clube francês por empréstimo junto ao Real Madrid.
A cobrança ocorre às vésperas do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Segundo Fonseca, o jovem de 19 anos precisa entregar mais dentro de campo para se consolidar como peça fundamental da equipe titular.
"Pagando o preço" pela inatividade
Para o comandante, a oscilação de Endrick é um reflexo direto do pouco tempo de jogo que o atleta teve na Espanha antes de desembarcar na França.
"Endrick precisa fazer mais para se firmar como uma opção e se destacar. Ele está pagando o preço por ter ficado muito tempo sem jogar antes de chegar ao Lyon", pontuou o técnico.
Além da falta de ritmo anterior, Fonseca citou o desgaste físico causado pelas viagens com a Seleção Brasileira e a dificuldade de adaptação ao calendário europeu de três jogos por semana.
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Números em queda
O início de Endrick no Lyon foi avassalador, com cinco gols marcados em suas cinco primeiras partidas. No entanto, o brilho inicial deu lugar a um período de seca: o atacante balançou as redes apenas uma vez nos últimos nove jogos.
Até o momento, o brasileiro soma 14 partidas, cinco gols e três assistências. Recentemente, ele também enfrentou problemas disciplinares, sendo expulso no duelo contra o Nantes e alvo de críticas da imprensa local após o jogo contra o Angers.
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