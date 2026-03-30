Ancelotti confirma primeiro convocado da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Carlo Ancelotti em coletiva de convocação - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, 30, o técnico Carlo Ancelotti garantiu a presença do lateral-direito Danilo, do Flamengo, na Copa do Mundo de 2026, integrando a lista da Seleção Brasileira.

Sem revelar os nomes da lista, o italiano confirmou a presença de Danilo na Copa do Mundo. Danilo joga de zagueiro no Flamengo e de lateral-direito na seleção brasileiro, tendo a total confiança do técnico para disputar o torneio que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

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"Às vezes, me canso de falar de coisas que já falei. Danilo é um jogador importante, dentro e fora de campo. Está seguro na lista final, porque gosto dele. Entre os nove defensores, vai estar Danilo", declarou Ancelotti.

Danilo em campo pelo Flamengo | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Lista definida

Durante a entrevista, Ancelotti deixou bem claro que a equipe que vai disputar o mundial com estreia marcada para o dia 13 de junho já está bem definida.

"Temos feito muitas análises de jogadores que não conhecia, agora temos uma ideia muito clara. Tenho a escalação muito definida para o primeiro jogo e também para a lista final", disse o italiano.

Ancelotti ainda enfatizou o fato da seleção estar no caminho certo para a Copa do Mundo. "Estamos no caminho correto, uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo. Estamos em um bom caminho neste processo e vamos estar preparado para a estreia", completou.

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Seleção Canarinho estreia no dia 13 de junho, contra o time do Marrocos, no MetLife Stadium, na cidade de Nova York. Logo após este confronto, joga contra o Haiti, no dia 19, e depois contra a Escócia, no dia 24 de junho. Fechando a fase de grupos da Copa do Mundo