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COPA DO MUNDO

Após cirurgia, Éder Militão está fora da Copa do Mundo de 2026

Previsão de retorno para o zagueiro é apenas em outubro

Valdomiro Neto
Por

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Éder Militão em campo pelo Real Madrid
Éder Militão em campo pelo Real Madrid - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após cirurgia realizada com sucesso na manhã desta terça-feira, 28, foi confirmado que o zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, está fora da Copa do Mundo de 2026.

O atleta viajou até a Finlândia para ser analisado, e foi operado para corrigir o problema no músculo da coxa esquerda. Após a intervenção cirúrgica, a expectativa de retorno do zagueiro aos gramados é apenas em outubro.

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A intervenção teve participação do Dr. Lasse Lempainen, que teve como objetivo reparar uma ruptura no tendão proximal do músculo do bíceps femoral da perna esquerda.

O Real Madrid informou, em nota, que o procedimento foi bem sucedido, porém, não deu prazo de retorno para o zagueiro, que perderá a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Como se lesionou?

Éder Militão sofreu uma lesão muscular há uma semana, na vitória do Real Madrid sobre o time do Alavés, pelo placar de 2 a 1, em LA LIGA, no Santiago Bernabéu. O zagueiro foi substituído no final do primeiro tempo.

No primeiro momento, a lesão não preocupava, mas ao passar dos dias, o diagnóstico foi piorando cada vez mais, até chegar ao ponto do jogador estar fora da Copa do Mundo de 2026.

Recorrência de problemas na coxa esquerda

Desde o início, o incômodo foi identificado como muscular e ocorreu na mesma perna que já tirou o jogador dos gramados anteriormente.

Em decorrência dessa lesão anterior, o jogador perdeu os dois últimos amistosos do Brasil, contra a França, onde a Seleção foi superada por 2 a 1, e quando venceu a Croácia por3 a 1.

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Após se recuperar da lesão, Militão voltou a entrar em campo no dia 21, contra o Alavés, onde sentiu novamente a coxa esquerda e saiu de campo. Atuando por apenas 45 minutos em campo.

O zagueiro atuou por 24 partidas na temporada, sendo titular em sua maioria, marcando dois gols e distribuindo uma assistência.

A convocação para a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio de 2026, às 17h, e acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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Tags:

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