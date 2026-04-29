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VALOR RECORDE

Campeão da Copa 2026 levará R$ 250 milhões; Fifa distribuirá quase R$ 5 bilhões

Entidade aumenta repasses para seleções devido aos altos gastos na América do Norte

Rafael Tiago
Por

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Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol
Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol - Foto: ALEX WONG

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 28, um aumento substancial nas premiações para a Copa do Mundo de 2026. O montante total saltou de US$ 727 milhões para US$ 871 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões).

A decisão foi tomada após federações expressarem preocupação com os altos custos de viagem e operação no Canadá, México e Estados Unidos. O anúncio ocorreu após reunião do Conselho da Fifa em Vancouver.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, destacou que a Fifa vive sua posição financeira mais sólida da história. A expectativa é gerar US$ 13 bilhões em receitas neste ciclo quadrienal.

Ajuda de custo e valor por classificação

Para mitigar os gastos das 48 seleções, a Fifa elevou a verba de preparação de US$ 1,5 milhão para US$ 2,5 milhões (R$ 12,5 milhões) por equipe.

Além disso, o prêmio fixo para quem se classifica para o torneio subiu de US$ 9 milhões para US$ 10 milhões (R$ 50 milhões). Também haverá aumento na cota de ingressos para as delegações.

“A Fifa se orgulha de estar na posição financeira mais sólida de sua história, o que nos permite auxiliar todas as nossas associações-membro de uma maneira sem precedentes”, disse o presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, em um comunicado.

“Este é mais um exemplo de como os recursos da Fifa são reinvestidos no futebol”, acrescentou.

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Valores das premiações por desempenho

A premiação da Copa de 2026 já é 50% superior aos valores pagos no Catar em 2022. O campeão mundial terá um ganho sem precedentes na história do futebol.

Confira a lista detalhada das premiações por posição:

  • Campeão: US$ 50 milhões (R$ 250 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 165 milhões)
  • 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 145 milhões)
  • 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 135 milhões)
  • Bônus de classificação: US$ 10 milhões (R$ 50 milhões)
  • Verba de preparação: US$ 2,5 milhões (R$ 12,5 milhões)

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Tags:

Coap do Mundo 2026 FIFA Gianni Infantino

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