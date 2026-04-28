ESPORTES
Conheça o Hard Rock Stadium, palco de Brasil x Escócia na Copa
Estádio receberá partidas da fase de grupos e eliminatórias
Já acostumado com o jeito brasileiro de torcer, o Hard Rock Stadium, será o local em que a Seleção Brasileira irá finalizar a fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia, no dia 24 de junho.
O Estádio tem capacidade para 65 mil pessoas, e é um dos centros esportivos mais completos da América do Norte, local que foi sede de partidas do Fluminense, Palmeiras e Flamengo, durante a Copa do Mundo de Clubes que aconteceu em 2025.
Além dos clubes brasileiros, o estádio também recebeu jogos do Real Madrid e do Bayern de Munique.
Importância das partidas
O estádio sediará partidas do grupo H, C e K, além de uma partida da fase de 32 avos, uma das quartas de final, e a disputa pelo terceiro lugar do Mundial.
O foco está na úlitma partida da fase de grupos, onde o estádio recebe Brasil x Escócia, no dia 24 de junho.
Calendário do estádio na Copa do Mundo
- 15/06: Arábia Saudita x Uruguai (Grupo H)
- 21/06: Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)
- 24/06: Escócia x Brasil (Grupo C)
- 27/06: Colômbia x Portugal (Grupo K)
- 03/07: Jogo da fase de 32 avos
- 11/07: Jogo das quartas de final
- 18/07: Disputa do terceiro lugar
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O Hard Rock Stadium foi inaugurado em 1987, e foi reformado totalmente entre os anos de 2015 e 2016, sendo a casa do Miami Dolphins, tradicional time da NFL.
O complexo do estádio é utilizado em demais vertentes além do futebol, no qual faz parte do circuito de rua do GP de Miami da Fórmula 1. No cenário cultural, recebeu shows de Shkaira, Coldplay e The Weeknd, em 2025.
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