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COPA DO MUNDO

Substituto de Militão? Zagueiro convocado vive boa fase em La Liga

Jogador lidera estatísticas entre os brasileiros na Europa

Valdomiro Neto
Por

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Vitor Reis em partida entre Girona e Real Betis
Vitor Reis em partida entre Girona e Real Betis - Foto: JOSEP LAGO / AFP

Com a lesão, e confirmação da ausência do zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão, na Copa do Mundo de 2026, Vitor Reis surge como um dos principais nomes para compor a defesa brasileira no Mundial.

O jogador de 20 anos vive sua melhor temporada da carreira no futebol espanhol, onde já faz parte do grupo de jogadores analisados por Carlo Ancelotti, no qual foi convocado para a realização dos amistosos da última data FIFA, realizados em março.

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Números de destaque na Europa

Vitor Reis é o zagueiro brasileiro com maior minutagem entre as cinco principais ligas europeias na temporada, no qual acumula 2.688 minutos em 31 partidas disputadas, com apenas uma como reserva.

Além de ser o zagueiro brasileiro com mais minutagem na Europa, Vitor lidera entre os brasileiros com mais desarmes, 39, e precisão de passe, que cerca os 91%, além de ser o segundo em cortes realizados, somando 177.

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Experiência na seleção

Recentemente convocado por Carlo Ancelotti durante a última data FIFA, Vitor Reis concedeu uma entrevista à FIFA, e destacou o amadurecimento e a experiência adquirida pelo convívio com o grupo nacional, deixando claro a sua vontade de disputar o Mundial pela Seleção Brasileira.

"A Copa do Mundo passou a ser um objetivo ainda mais claro na minha cabeça. Ver de perto como os caras se preparam e vivem o dia a dia da Seleção foi um aprendizado enorme. Você volta com ainda mais vontade de evoluir porque entende o nível de exigência" afirmou o zagueiro.

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Tags:

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