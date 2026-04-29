Cristiano Ronaldo faz história pelo Al-Nassr em busca dos mil gols

Cada vez mais próximo de colocar seu nome em um patamar ainda mais raro no futebol mundial. Na tarde desta quarta-feira, 19, Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli, chegando a 970 gols em jogos oficiais na carreira.

O português de 41 anos segue em contagem regressiva pelos mil gols, e precisa de mais 30 para atingir à marca. A longevidade do atacante chegará em um ponto importante ainda neste ano, se tornando o primeiro jogador na história a disputar seis Copas do Mundo, ao lado de Lionel Messi.

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Com o resultado desta quarta-feira, o Al-Nassr chegou aos 79 pontos no Campeonato Saudita, com oito pontos de vantagem em relação ao vice-líder Al-Hilal, que tem um jogo a menos. O título do time de Cristiano Ronaldo seria o primeiro desde a chegada do português, que aconteceu em dezembro de 2022.

O português conquistou um título oficial pelo Al-Nassr — a Copa dos Campeões Árabes de 2023. Na principal competição do calendário saudita, entretanto, Al-Hilal e Al-Ittihad ficaram com os títulos desde então.