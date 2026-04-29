Gigante europeu mira contratação de jogador de 17 anos da Série B

Para a maioria dos atletas na Série B, o objetivo é chegar à Série A. Alguns deles, no entanto, miram bem além. Para Gabriel Índio, zagueiro de apenas 17 anos do Athletic-MG, a meta virou realidade, e bem longe do Brasileirão.

O Napoli encaminhou a contratação do jogador em um negócio que gira entre 4 e 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 23,5 a R$ 26,5 milhões. A negociação prevê a compra de 90% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o clube mineiro mantém os outros 10%, apostando em uma valorização futura do atleta.

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Gabriel Índio é mais um nome que surge com força no cenário nacional ainda muito jovem. O defensor ganhou espaço inicialmente no Campeonato Mineiro e, na sequência, passou a ser utilizado também na disputa da Série B do Brasileirão, mostrando maturidade precoce para a posição.

Antes de se firmar no Athletic, o zagueiro passou por três bases tradicionais do futebol brasileiro, acumulando experiências no Flamengo, Botafogo e Serrano-RJ.

Foi no clube mineiro, no entanto, que completou sua formação e conseguiu a projeção necessária para despertar o interesse europeu.

Estratégia do Napoli

A possível contratação segue uma tendência clara dos clubes europeus - investir cedo em jovens promessas para desenvolver atletas dentro de casa ou valorizá-los no mercado.

Para o Napoli, Índio surge como uma aposta de médio e longo prazo. Já para o Athletic, o negócio representa uma venda expressiva, especialmente considerando a idade e o tempo recente de exposição do jogador no futebol profissional.

Brasil como vitrine

Assim, Gabriel Índio reforça um padrão consolidado, em que o futebol brasileiro continua sendo uma das principais vitrines de talentos do mundo. Mesmo fora dos grandes centros tradicionais, como é o caso do Athletic, jogadores jovens seguem sendo monitorados e negociados rapidamente.

Se confirmada, a transferência será mais um capítulo dessa relação direta entre base brasileira e mercado europeu, cada vez mais precoce e, claro, milionária.