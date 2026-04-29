Ex-capitão e campeão pelo Vitória anuncia aposentadoria aos 36 anos

A torcida do Vitória viveu momentos inesquecíveis com o lateral e ex-capitão rubro-negro Diego Renan - e a trajetória do jogador acabou de chegar ao fim. O atleta anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 36 anos, pendurando de vez as chuteiras.



A decisão foi comunicada pelo próprio jogador nas redes sociais na última segunda-feira, 27, encerrando uma carreira marcada por passagens importantes no futebol brasileiro.

Diego no Vitória

Diego Renan vestiu a camisa do Vitória entre 2015 e 2016, período em que teve protagonismo dentro e fora de campo. Ao todo, foram 88 partidas disputadas, com 15 gols e oito assistências, números expressivos para um lateral.



Além do desempenho individual, o jogador fez parte de momentos importantes do clube. Em 2015, integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão, e em 2016, esteve no grupo campeão do Campeonato Baiano, após vencer o rival Bahia na final.

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Carreira

Revelado pelo Cruzeiro em 2008, o lateral permaneceu no clube mineiro até 2012, período em que conquistou títulos estaduais e ganhou projeção nacional.



Ao longo da carreira, também passou por diversos clubes do país, como Criciúma, Chapecoense, Figueirense, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.



Sem atuar profissionalmente há cerca de dois anos, Diego Renan teve como último clube o Joinville, onde disputou dez jogos e deu duas assistências. A ausência recente dos gramados já indicava a proximidade do encerramento da carreira, oficializado agora.