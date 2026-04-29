PENDUROU AS CHUTEIRAS
Ex-capitão e campeão pelo Vitória anuncia aposentadoria aos 36 anos
O lateral tem 88 partidas disputadas, com 15 gols e oito assistências pelo Vitória
A torcida do Vitória viveu momentos inesquecíveis com o lateral e ex-capitão rubro-negro Diego Renan - e a trajetória do jogador acabou de chegar ao fim. O atleta anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 36 anos, pendurando de vez as chuteiras.
A decisão foi comunicada pelo próprio jogador nas redes sociais na última segunda-feira, 27, encerrando uma carreira marcada por passagens importantes no futebol brasileiro.
Leia Também:
Diego no Vitória
Diego Renan vestiu a camisa do Vitória entre 2015 e 2016, período em que teve protagonismo dentro e fora de campo. Ao todo, foram 88 partidas disputadas, com 15 gols e oito assistências, números expressivos para um lateral.
Além do desempenho individual, o jogador fez parte de momentos importantes do clube. Em 2015, integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão, e em 2016, esteve no grupo campeão do Campeonato Baiano, após vencer o rival Bahia na final.
Carreira
Revelado pelo Cruzeiro em 2008, o lateral permaneceu no clube mineiro até 2012, período em que conquistou títulos estaduais e ganhou projeção nacional.
Ao longo da carreira, também passou por diversos clubes do país, como Criciúma, Chapecoense, Figueirense, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.
Sem atuar profissionalmente há cerca de dois anos, Diego Renan teve como último clube o Joinville, onde disputou dez jogos e deu duas assistências. A ausência recente dos gramados já indicava a proximidade do encerramento da carreira, oficializado agora.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes