Fora de casa, Vitória empata com o Avaí no Brasileirão Sub-20

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O Esporte Clube Vitória conheceu seu terceiro empate no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira, 29. O Leãozinho empatou com o Avaí pelo placar de 1 a 1, na Ressacada, em Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Para o duelo válido pela 9ª rodada, o técnico Mário Henrique escalou a equipe com Davi Barbosa; Gean, Guilherme Inácio, Ivan Henrique e Cauan Farias; Hiago, Juninho e Nico Talero; Alejandro Almaraz, Faísca e Kaio Gomes.

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A Fábrica de Talentos até saiu na frente do placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com gol de Faísca após assistência de Nico. No entanto, o time da casa chegou ao empate na segunda etapa, aos 19 minutos.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para nove pontos ocupa, no momento, a 15ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Avaí, por outro lado, fica com sete pontos e é o 18º colocado.

O Leãozinho volta a jogar no próximo sábadp, 2 de maio, às 15h, contra o Jacuipense. A partida será disputada no CT Wet’n Wild, em Salvador, válida pela 10ª rodada do Brasileirão da categoria.