BOLETIM MÉDICO
De ferro? Ramon enfrentou o Athletico mesmo após sofrer entorse
Lateral-esquerdo do Vitória foi poupado da partida contra o Confiança
Poupado da partida entre Vitória e Confiança nesta quarta-feira, 29, Ramon está com entorse no tornozelo direito. Mesmo tendo sofrido o problema na derrota para o Flamengo, pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo atuou normalmente no compromisso seguinte, o polêmico jogo contra o Athletico do último domingo, 26.
De acordo com o clube, a entorse de Ramon foi decorrente da entrada aplicada pelo meia-atacante Arrascaeta, lance duro que rubro-negros pediram cartão vermelho não mostrado pela arbitragem. Além dele, outro jogador preservado foi Renê.
Assim como Ramon, o atacante de 22 anos também sofreu uma entrada dura, no caso dele contra o Athletico, que gerou diversas reclamações sobre uma possível expulsão. Renê está com trauma na panturrilha esquerda e por isso ficou de fora.
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Renato Kayzer evolui
Por outro lado, a boa notícia para o Vitória é sobre a evolução de Renato Kayzer. Um dos principais nomes do elenco, o atacante iniciou a transição física após se recuperar de lesão muscular na parte anterior da coxa direita.
Kayzer foi substituído com apenas 10 minutos em campo durante o empate sem gols com o Corinthians, no último dia 18. Ele agora chega ao terceiro jogo consecutivo sendo desfalque.
Confiança x Vitória
Sem Ramon, Renê e Renato Kayzer, o Vitória enfrenta o Confiança às 21h30 desta quarta-feira, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela Copa do Nordeste.
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