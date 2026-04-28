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COPA DO NORDESTE

A chance do troco: Vitória reencontra algoz do Nordestão em 2025

Leão da Barra enfrenta o Confiança na quarta-feira, 29

João Grassi
Por

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Vitória 0x1 Confiança pela Copa do Nordeste de 2025
Vitória 0x1 Confiança pela Copa do Nordeste de 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo adversário do time rubro-negro, o Confiança foi responsável por eliminar o Esporte Clube Vitória de maneira surpreendente na Copa do Nordeste de 2025. Mesmo jogando no Barradão, em julho do ano passado, o Dragão venceu por 1 a 0 em duelo pelas quartas de final.

Entre jogadores que atuaram naquela partida, nove deles seguem no atual elenco: Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Baralhas, Matheuzinho, Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Entre esses, o goleiro e o ponta-direita devem ser titulares no reencontro entre as equipes.

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A derrota inesperada encerrou o sonho do pentacampeonato naquela ocasião, além de culminar na demissão do então técnico Thiago Carpini. Agora, contudo, o Vitória terá a chance de dar o troco e despachar o adversário da competição regional.

Caso vença o jogo, o Leão garante classificação para a fase mata-mata sem depender de outros resultados e coloca o Confiança em situação complicada. Se tropeçar em casa, a equipe sergipana teria que torcer para que ou Juazeirense não ganhe do ASA, ou o Botafogo-PB não derrote o Fluminense-PI.

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Histórico em Sergipe

Embora tenha sido eliminado em Salvador, o Vitória possui bom retrospecto quando enfrenta o Confiança como visitante. O Rubro-Negro venceu seis dos 13 confrontos disputados em Sergipe, tendo empatado quatro deles e perdido apenas três.

  • Confiança 1x1 Vitória - 10/07/2021 | Série B 2021
  • Confiança 0x0 Vitória - 27/03/2021 | Nordestão 2021
  • Confiança 1x0 Vitória - 01/09/2020 | Série B 2020
  • Confiança 2x2 Vitória - 14/03/2019 | Nordestão 2019
  • Confiança 1x0 Vitória - 04/02/2015 | Nordestão 2015
  • Confiança 1x3 Vitória - 22/01/2014 | Nordestão 2014
  • Confiança 0x3 Vitória - 30/08/2006 | Série C 2006
  • Confiança 1x0 Vitória - 16/02/2005 | Copa do Brasil 2005
  • Confiança 0x2 Vitória - 03/03/2002 | Nordestão 2002
  • Confiança 1x2 Vitória - 29/01/1997 | Nordestão 1997
  • Confiança 0x0 Vitória - 11/03/1992 | Série B 1992
  • Confiança 1x2 Vitória - 26/03/1978 | Série A 1978
  • Confiança 0x2 Vitória - 28/11/1976 | Taça José Américo Filho 1976

Confiança x Vitória

O Vitória visita o Confiança nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

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