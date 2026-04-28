DE FORA!
Atleta com maior minutagem no Vitória não viaja para jogo do Nordestão
Jogador não enfrenta o Confiança nesta quarta-feira, 29
Jogador com maior minutagem no elenco rubro-negro, o lateral-esquerdo Ramon está fora do próximo jogo do Esporte Clube Vitória contra o Confiança. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.
Junto com Erick e Matheuzinho, Ramon é um dos três atletas do Leão que só ficaram fora de um dos 23 jogos da equipe principal na temporada, mas é o único que ultrapassa 1800 minutos em campo. Por isso, a comissão técnica optou por poupá-lo da viagem para Aracaju.
Titular absoluto com o técnico Jair Ventura, o defensor de 25 anos acumula dois gols e uma assistência, sendo até aqui um dos principais destaques do Vitória em 2026. Além dele, o atacante Renê também foi preservado da partida.
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Confiança x Vitória
O Vitória visita o Confiança nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.
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