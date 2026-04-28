Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE FORA

Vitória perde mais um jogador para enfrentar o Confiança

Atleta não viaja para a partida pela Copa do Nordeste

João Grassi
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renê em treino do Vitória
Renê em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Artilheiro da Copa do Nordeste, Renê está fora do próximo jogo do Esporte Clube Vitória contra o Confiança. O atacante de 22 anos sofreu uma dura entrada na derrota contra o Athletico, no último domingo, 26, que o fez deixar o campo da Arena da Baixada.

A boa notícia para o Vitória é que Renê não está lesionado, mas o clube decidiu poupá-lo devido a dores no tornozelo atingido. As informações foram publicadas pelo ge.globo e confirmadas pelo portal A TARDE.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Jamerson e o zagueiro Neris treinam normalmente e estão disponíveis para a comissão técnica. Apesar de muitos desfalques, o técnico Jair Ventura promete utilizar o melhor que tem à disposição no elenco.

Em relação ao time que atuou em Curitiba, a única mudança deve ser no ataque após a baixa de Renê. Uma provável escalação deve ter Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renzo López.

Leia Também:

Craque revelado no Vitória está perto de mudar de time na Série A
A chance do troco: Vitória reencontra algoz do Nordestão em 2025
Ex-jogadores da dupla BaVi estão entre os artilheiros do Brasil em atividade

Confiança x Vitória

O Vitória visita o Confiança nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renê em treino do Vitória
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Renê em treino do Vitória
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Renê em treino do Vitória
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Renê em treino do Vitória
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x