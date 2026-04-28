Vitória perde mais um jogador para enfrentar o Confiança

Artilheiro da Copa do Nordeste, Renê está fora do próximo jogo do Esporte Clube Vitória contra o Confiança. O atacante de 22 anos sofreu uma dura entrada na derrota contra o Athletico, no último domingo, 26, que o fez deixar o campo da Arena da Baixada.

A boa notícia para o Vitória é que Renê não está lesionado, mas o clube decidiu poupá-lo devido a dores no tornozelo atingido. As informações foram publicadas pelo ge.globo e confirmadas pelo portal A TARDE.

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Por outro lado, o lateral-esquerdo Jamerson e o zagueiro Neris treinam normalmente e estão disponíveis para a comissão técnica. Apesar de muitos desfalques, o técnico Jair Ventura promete utilizar o melhor que tem à disposição no elenco.

Em relação ao time que atuou em Curitiba, a única mudança deve ser no ataque após a baixa de Renê. Uma provável escalação deve ter Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renzo López.

Confiança x Vitória

O Vitória visita o Confiança nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.