Craque revelado no Vitória está perto de mudar de time na Série A

Jogador revelado na base do Esporte Clube Vitória, o atacante Hulk, um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, tem negociações avançadas com o Fluminense. Ele está perto de deixar o Atlético-MG, clube que é ídolo e multicampeão.

De acordo com ge.globo, as tratativas entre as partes tiveram avanços significativos na segunda-feira, 27. Flu e Galo chegaram a negociar a transferência no início da temporada, mas as conversas entraram em cenário turbulento e a situação esfriou naquele momento.

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Com 12 jogos disputados pelo Atlético no Brasileirão, Hulk não foi relacionado na derrota contra o Flamengo, no último domingo, 26. Em entrevista coletiva na Arena MRV, o executivo de futebol Paulo Bracks confirmou que a ausência do camisa 7 estava ligada diretamente com a possível saída.

“O estafe do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita uma reunião nossa com o estafe do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo [contra o Flamengo] e, aqui, no vestiário, poucas horas do jogo houve um consenso. Em comum acordo entre atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nesta janela”, detalhou Bracks

Hulk em ação pelo Atlético-MG | Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

Com a situação prestes a ter um desfecho, Hulk treinou separado do restante do elenco atleticano nos últimos dois dias. Ele não viajou para Cusco, no Peru, onde Galo visita o Cienciano na quarta-feira, 29, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Hulk no Vitória

Revelado pelo Vitória na temporada 2004, Hulk disputou apenas dois jogos com a camisa vermelha e preta. Ele deixou o clube aos 18 anos, transferindo-se para o futebol japonês. Na sequência, fez carreira de sucesso na Europa em clubes como Porto e Zenit.

| Foto: João Grassi

O craque já chegou a ser homenageado pelo clube, além de ter uma caricatura exposta em muro na Academia de Futebol do Leão.

