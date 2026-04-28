LEÃO VS DRAGÃO
Confiança x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Copa do Nordeste
Agora mirando o escopo para a Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória visita o time do Confiança pela quinta e última rodada da fase de grupos do certame regional. A partida acontecerá na Arena Batistão, em Aracaju, nesta quarta-feira, 29, às 21h30.
O Vitória vem de duas derrotas seguidas, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentou o Flamengo e o Athletico, perdendo por 2 a 1, e 3 a 1, respectivamente. O Leão ocupa a décima terceira colocação do Brasileirão, com 15 pontos conquistados.
O Confiança também vem de duas derrotas seguidas, contra o time do Grêmio, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, e por 3 a 1 diante do Brusque, pela Série C.
Onde assistir
A partida terá transmissão da SBT (Canal aberto) e canal do YouTube.
Prováveis escalações
Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renílson; João Pedro, Gabriel Souza, Patrick e Danielzinho; Maikon. Técnico: Higo Magalhães Batista
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitór, Caíque e Emmanuel Martínez; Erick, Renzo López e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura
Arbitragem
Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho
Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior
Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho
Quarto árbitro: Arthur Fernandes Azevedo
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Desfalques
Vitória
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- Dudu (lesão)
- Edu (lesão)
- Mateus Silva (lesão)
- Pedro Henrique (lesão)
- Renato Kayzer (lesão)
- Riccieli (lesão)
- Rúben Ismael (lesão)
- Renê (poupado)
- Ramon (poupado)
Confiança
- Breyner Camilo (lesão)
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