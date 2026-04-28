Confiança x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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Agora mirando o escopo para a Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória visita o time do Confiança pela quinta e última rodada da fase de grupos do certame regional. A partida acontecerá na Arena Batistão, em Aracaju, nesta quarta-feira, 29, às 21h30.

O Vitória vem de duas derrotas seguidas, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentou o Flamengo e o Athletico, perdendo por 2 a 1, e 3 a 1, respectivamente. O Leão ocupa a décima terceira colocação do Brasileirão, com 15 pontos conquistados.

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O Confiança também vem de duas derrotas seguidas, contra o time do Grêmio, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, e por 3 a 1 diante do Brusque, pela Série C.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SBT (Canal aberto) e canal do YouTube.

Prováveis escalações

Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renílson; João Pedro, Gabriel Souza, Patrick e Danielzinho; Maikon. Técnico: Higo Magalhães Batista

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitór, Caíque e Emmanuel Martínez; Erick, Renzo López e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior

Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho

Quarto árbitro: Arthur Fernandes Azevedo

Desfalques

Vitória

Baralhas (lesão)

Camutanga (lesão)

Dudu (lesão)

Edu (lesão)

Mateus Silva (lesão)

Pedro Henrique (lesão)

Renato Kayzer (lesão)

Riccieli (lesão)

Rúben Ismael (lesão)

Renê (poupado)

Ramon (poupado)

Confiança