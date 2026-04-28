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LEÃO VS DRAGÃO

Confiança x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Copa do Nordeste

Valdomiro Neto
Por

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Vitória x Confiança pela série C do Brasileirão
Vitória x Confiança pela série C do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Agora mirando o escopo para a Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória visita o time do Confiança pela quinta e última rodada da fase de grupos do certame regional. A partida acontecerá na Arena Batistão, em Aracaju, nesta quarta-feira, 29, às 21h30.

O Vitória vem de duas derrotas seguidas, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentou o Flamengo e o Athletico, perdendo por 2 a 1, e 3 a 1, respectivamente. O Leão ocupa a décima terceira colocação do Brasileirão, com 15 pontos conquistados.

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O Confiança também vem de duas derrotas seguidas, contra o time do Grêmio, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, e por 3 a 1 diante do Brusque, pela Série C.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SBT (Canal aberto) e canal do YouTube.

Prováveis escalações

Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renílson; João Pedro, Gabriel Souza, Patrick e Danielzinho; Maikon. Técnico: Higo Magalhães Batista

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitór, Caíque e Emmanuel Martínez; Erick, Renzo López e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior

Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho

Quarto árbitro: Arthur Fernandes Azevedo

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Desfalques

Vitória

  • Baralhas (lesão)
  • Camutanga (lesão)
  • Dudu (lesão)
  • Edu (lesão)
  • Mateus Silva (lesão)
  • Pedro Henrique (lesão)
  • Renato Kayzer (lesão)
  • Riccieli (lesão)
  • Rúben Ismael (lesão)
  • Renê (poupado)
  • Ramon (poupado)

Confiança

  • Breyner Camilo (lesão)

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória Futebol nordestino

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