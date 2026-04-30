COPA DO NORDESTE
Vitória conhece caminho no mata-mata do Nordestão; veja classificados
Fase de grupos foi finalizada nesta quarta-feira, 29, também com classificação da Juazeirense
A Copa do Nordeste teve a fase de grupos finalizada nesta quarta-feira, 29. Com isso, todos os participantes classificados paras as quartas de final já conhecem seus adversários, à exemplo do Esporte Clube Vitória, que enfrenta o Ceará. Outra equipe baiana que avançou foi a Juazeirense, que encara o ABC.
Os outros clubes classificados foram Confiança e Fortaleza, que serão adversários, além de Sport e Asa da Arapiraca, que também duelam. A primeira fase mata-mata da competição regional será disputada com jogos únicos. As partidas têm datas previstas para os dias 6 e 7 de maio.
Vale lembrar que o chaveamento das semifinais também já está definido. Caso avancem em seus confrontos, Vitória e Juazeirense se enfrentariam pela segunda eliminatória do Nordestão, valendo vaga nas finais. As duas últimas etapas da Copa do Nordeste terão jogos de ida e volta.
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Chaveamento da Copa do Nordeste
Quartas de final - jogos únicos (mandante à esquerda)
- Vitória x Ceará
- ABC x Juazeirense
- Confiança x Fortaleza
- Sport x ASA
Semifinais - ida e volta
- Vencedor de Vitória e Ceará x Vencedor de ABC e Juazeirense
- Vencedor de Confiança e Fortaleza x Vencedor de Sport e ASA
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