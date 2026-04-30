Osvaldo valoriza campanha do Leão no Nordestão: "Objetivo conquistado"

Recém eleito Cidadão Soteropolitano, o atacante Osvaldo entrou no segundo tempo e quase marcou o gol que impediria o empate por 2 a 2 entre Vitória e Confiança, nesta quarta-feira, 29. O ídolo rubro-negro, no entanto, valorizou a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Em entrevista após o apito final, Osvaldo exaltou a campanha da equipe baiana na fase de grupos. A liderança conquistada na chave garante ao Leão a vantagem de enfrentar o Ceará no Barradão, em jogo único.

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O jogador de 39 anos até reconheceu que o Vitória "sai com um gostinho" que dava para ter levado os três pontos, mas valorizou o desempenho dos sergipanos que eram mandantes no Batistão, em Aracaju, palco do confronto.

"Viemos para vencer o jogo, estávamos duas vezes na frente e acabamos cedendo o empate. Parabenizar o Confiança, uma equipe muito bem treinada que tem ótimos conceitos de construção. A gente veio aqui, infelizmente não conseguimos a vitória, mas acho que o objetivo foi alcançado, que era a classificação em primeiro lugar, que nos leva para decidir o próximo jogo no Barradão. Diante de nossos torcedoresva gente tem muita força, então o Barradão vai estar cheio para que a gente possa enfrentar o Ceará", disse o atacante à TV Aratu.

"Acho que quando se trata de uma equipe da Série A, a cobrança é sempre para vencer. Independente de estar jogando dentro de casa ou fora. Mas, como eu falei anteriormente, parabéns a equipe do Confiança. É uma equipe muito bem treinada. A gente veio aqui e levamos um pontinho para casa, que foi importante para a nossa classificação", completou Osvaldo.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 2 de maio, às 18h30, contra o Coritiba, pela rodada 14 do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.