CLASSIFICADO
Pelo título! Vitória empata fora de casa e avança na Copa do Nordeste
Rubro-Negro enfrentou o Confiança nesta quarta-feira, 29
O Esporte Clube Vitória está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura garantiu vaga após empatar com o Confiança pelo placar de 2 a 2, nesta quarta-feira, 29, pela fase de grupos. A partida foi disputada no Batistão, em Aracaju.
Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a primeira colocação do Grupo A, com 10 pontos conquistados, e presença no mata-mata. O ASA de Arapiraca anotou nove pontos e avançou como vice-líder.
O próximo adversário do Vitória na competição será o Ceará, em jogo único no Barradão. O time sergipano também se classificou e encara o Fortaleza nas quartas.
O jogo
Aos 8 minutos do primeiro tempo, o Vitória saiu na frente com gol do atacante Renzo López, que voltou a balançar as redes após nove meses de jejum. O uruguaio aproveitou cruzamento do ponta-direita Erick, sempre ele, para cabecear pro fundo das redes.
Jogando em casa, o Dragão foi para o ataque e chegou ao empate aos 15. João Pedro fez inversão longa da esquerda para direita e a bola chegou até Weriton, que, de cabeça, colocou na pequena área. Gabriel Zeca se antecipou à zaga rubro-negra e mandou pro gol.
Na reta final da primeira etapa, Erick voltou a brilhar. O camisa 33 recebeu passe de Matheuzinho e bateu colocado no canto direito de Rafael Pascoal. A bola bateu na trave e depois nas costas do goleiro, morrendo nas redes.
Valente, o Confiança empatou de novo logo no começo do segundo tempo. Iago recebeu passe na entrada da área e soltou uma bomba de fora da área aos 7 minutos Ele mandou no cantinho direito de Lucas Arcanjo, que não alcançou.
FICHA TÉCNICA
Confiança 2x2 Vitória
1ª fase da Copa do Nordeste
Local: Batistão, em Aracaju (SE)
Data: 29/04/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)
Quarto árbitro: Arthur Fernandes Azevedo (SE)
Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube)
Cartões amarelos: Breyner Camilo, Renilson e PK (Confiança) / Caíque, Renzo López e Zé Vitor (Vitória)
Gols: Gabriel Zeca aos 15' 1T e Iago aos 7' 2T (Confiança) / Renzo López aos 8' 1T e Erick aos 40' 1T (Vitória)
Escalações
Confiança: Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Ícaro, Lucas Cunha e Kelvyn; Renilson; Weriton (Breyner Camilo), Gabriel Zeca (Lorran), PK e Iago (Sassá); João Pedro (Danielzinho). Técnico: Cláudio Caçapa.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Diego Tarzia); Caíque (Ronald), Zé Vitor (Pablo) e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Lucas Silva) e Renzo López (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.
