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NORDESTÃO

Jair Ventura exalta classificação e garante manter "força máxima"

Vitória empatou com o Confiança e está nas quartas de final da Copa do Nordeste

João Grassi
Por

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Jair Ventura em Confiança 2x2 Vitória
Jair Ventura em Confiança 2x2 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos objetivos anteriormente citados por Jair Ventura é que o Esporte Clube Vitória volte a ser campeão da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 29, após empatar em 2 a 2 com o Confiança em Aracaju, o Leão avançou para as quartas de final da competição na primeira colocação do Grupo A. Com isso, tem a vantagem de jogar a próxima fase em casa contra o Ceará.

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico do Vitória falou sobre o empate desta noite. Ele relembrou sobre as polêmicas vividas pelo clube em relação à arbitragem nos últimos dias, o que causou impacto emocional. Além disso, mencionou o desgaste físico da sequência forte de compromissos e criticou o gramado do Batistão.

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"Primeiro estamos com uma série de desgaste dos últimos jogos, praticamente sem treinar, que é o calendário de todos. A gente sabe o que nós passamos emocionalmente nos últimos dois jogos. Mentalmente é muito difícil, quando você passa pelas circunstâncias que nós passamos de uma maneira repetitiva, um jogo atrás do outro. E hoje a gente enfrentou um tipo de campo que temos de dificuldade de jogar, essa é a grande verdade", iniciou Jair Ventura.

Na sequência, Jair completou afirmando que a partida foi controlada pelo Vitória apesar das adversidades citadas. Ele ainda valorizou a classificação como líder da chave e reafirmou a importância deste feito.

"Mesmo assim, nós tivemos duas bolas na trave, controlamos o jogo. A equipe do Confiança praticamente não pressionou a gente. Os dois gols sofridos foram em vacilos nossos, mas hoje o que vale é que a gente alcançou o objetivo. O objetivo do Vitoria era passar em primeiro, estamos em primeiro, vamos decidir em casa. Agora a gente tem que pensar no Coritiba, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, na nossa casa", ressaltou.

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Rodízio no elenco?

Questionado sobre a possibilidade de ter poupado mais atletas em meio a uma onda de desfalques, o treinador rubro-negro deixou claro que seguirá utilizando força máxima em todas as partidas.

A gente tem nossas competições e temos que ir a vero.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Se de repente nós chegássemos hoje já classificados, preservaríamos atletas, só que a gente não chegou classificado. A gente veio com força máxima e vamos também assim nas quartas contra o Ceará. Se os jogadores forem machucando, a gente vai rodando o elenco. Sai um e de repente já volta um outro, o Jamerson já voltou de inatividade. A gente espera que possa recuperar atletas para o próximo jogo do Curitiba, não sei ainda. Se for perdendo jogadores importantes como a gente vem perdendo, temos que continuar", indicou.

Ainda de acordo com Jair Ventura, o título regional é um desejo de todos os rubro-negros. Ele minimizou a possibilidade de novos desfalques e falou em "criar alternativas dentro no elenco" quando for necessário.

"Todos nós queremos o título da Copa do Nordeste, passava pela classificação hoje. Agora é passar da próxima fase e a gente quer fazer um campeonato bom. Vamos usar força máxima agora. O momento pra alternar era no início do Campeonato Baiano e no início da Copa do Nordeste, agora já é a fase decisiva. A gente vai com o que tiver de melhor, mas se for machucando teremos que criar alternativas dentro no elenco", garantiu.

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