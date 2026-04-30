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Vitória se prepara pra comprar três destaques emprestados; saiba quais

Presidente Fábio Mota comentou sobre o planejamento do clube

João Grassi
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| Atualizada em

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Time do Vitória
Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o empate do Vitória com o Confiança nesta quarta-feira, 29, que garantiu a classificação para as quartas de final Copa do Nordeste, o presidente Fábio Mota voltou a falar sobre o mercado da bola. Ele afirmou que o clube tem intenção de adquirir três atletas emprestados.

Em entrevista ao Canto Rubro-Negro na zona mista do Batistão, o dirigente falou sobre planos do Vitória. “Temos interesse em comprar Cacá, Renê e Zé Vitor. Os passes estão fixados e a nossa ideia é adquirir os três”, revelou Mota, que já havia sinalizado ao Corinthians a intenção de comprar o zagueiro.

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O presidente exaltou a montagem do elenco na atual temporada, na qual ele entende que houve muitos acertos. “Mantivemos o esqueleto, fizemos apenas 14 contratações, são poucas comparadas a 2024 e 2025. Neste ano, eu considero que erramos pouco. Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Martínez, Renê, Tarzia, Zé Vitor, todos eles para mim estão aprovados e chegaram nesta janela. O time do Vitória este ano é muito mais competitivo que outros anos”.

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Sobre a partida em Aracaju, Mota enalteceu a classificação em primeiro lugar no Grupo A, mas ressaltou sobre o desgaste do elenco. "Nosso time está cansado, não adianta esconder".

"A gente poupou dois atletas hoje, era para ter poupado mais. O Vitória se arrastou em campo hoje, a grande verdade é essa. O gramado fofo, chuva, não é um gramado habitualmente que o Vitória sabe jogar, é um gramado bem estranho para a gente. Fizemos o que estava no nosso limite, não podia forçar muito para não lesionar, já perdemos série de atletas. O importante é ter classificado em primeiro e fazer nosso jogo no Barradão na próxima quarta-feira, contra o Ceará", pontuou.

Português de volta?

Fábio Mota ainda mencionou o português Rúben Ismael, que não joga há quase um ano por causa de lesões. O presidente trouxe um prazo de retorno aos gramados para o volante de 27 anos.

“Vamos ter também a volta do Rúben Ismael após a parada da Copa, jogador que vinha treinando muito bem. Depois da parada eu tenho certeza que vamos ser ainda melhor. E na Copa do Nordeste vamos brigar pelo título”, finalizou Mota.

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